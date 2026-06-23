Troppi depositi inattivi: il freno degli italiani agli investimenti

Molti italiani parcheggiano risparmi sui conti: la combinazione di scarsa alfabetizzazione finanziaria, timore delle perdite e diffidenza verso istituzioni e strumenti finanziari ferma circa 1800 miliardi di euro e indebolisce crescita e potere d'acquisto.

In Italia una massa significativa di capitale rimane inattiva nei depositi bancari, con effetti che travalicano il singolo risparmiatore. Il fenomeno nasce da motivazioni profonde: bassa conoscenza finanziariaavversione al rischio e una persistente sfiducia verso gli intermediari. Il risultato è che decine e decine di miliardi non vengono impiegati per finanziare imprese o innovazione, mentre l’inflazione erode il valore reale dei risparmi conservati in liquidità.

Il volume dei depositi e l’impatto sulla capacità produttiva

Il dato che più colpisce è la dimensione complessiva della liquidità parcheggiata: si parla di oltre 1800 miliardi di euro che restano sui conti correnti e in strumenti a bassissimo rendimento. Quando il capitale non viene veicolato verso il mercato azionario, il credito alle imprese o i fondi per la crescita, l’economia reale perde opportunità: ridotte risorse per investimenti aziendali significano meno innovazione, minori nuove assunzioni e un rallentamento della produttività.

Sul versante dei singoli, il denaro che non lavora subisce la perdita di potere d’acquisto causata dall’erosione inflazionistica con ricadute negative sul benessere familiare nel lungo periodo.

Le ragioni psicologiche e culturali dietro la ritrosia all’investimento

Alla base del fenomeno ci sono barriere culturali e psicologiche ben radicate. Un’ampia porzione della popolazione riconosce una preparazione limitata in ambito finanziario: oltre il 51,1% delle persone dichiara di avere poca o nessuna conoscenza in materia.

Questa fragilità informativa si traduce in comportamenti conservativi: circa il 70% degli intervistati tende a bloccare o rimandare decisioni di investimento in contesti di mercato incerti, mentre una percentuale specifica riportata in altri sondaggi indica che il 65,6% evita scelte per timore di errori.

Questi dati spiegano perché, nonostante il desiderio diffuso di proteggere il patrimonio, molti preferiscano la cosiddetta sicurezza apparente del conto corrente o del mattone piuttosto che strumenti che potrebbero garantire rendimento. L’avversione alla perdita un bias cognitivo ben studiato, porta a sopravvalutare i rischi immediati e a sottovalutare il rischio di perdere valore reale nel tempo mantenendo i risparmi fermi.

La frammentazione della conoscenza finanziaria

Oltre alla carenza quantitativa di conoscenze, emerge una forte frammentazione: molti cittadini conoscono concetti isolati ma non possiedono una visione organica degli strumenti disponibili. Questa confusione rende difficile valutare alternative come fondi comuni, piani di accumulo o titoli di Stato in modo consapevole. La mancanza di competenze di base si combina poi con la memoria storica di crisi bancarie e scandali, che alimenta una diffidenza che non sempre distingue tra prodotti o operatori diversi.

Domanda di educazione finanziaria e ruolo della consulenza

Di fronte a questo quadro c’è una domanda chiara di alfabetizzazione: percentuali elevate della popolazione chiedono che la finanza sia insegnata prima della maggiore età, segnalando l’urgenza di interventi formativi strutturati nelle scuole. Parallelamente, la percezione dell’intelligenza artificiale nell’ambito della consulenza indica una preferenza interessante: l’IA viene vista principalmente come supporto ai professionisti, non come sostituto. Questo suggerisce che gli investitori cercano chiarezza e prossimità nella consulenza, ovvero spiegazioni semplici e fidate che permettano uno switch mentale dal risparmio passivo all’investimento consapevole.

La transizione richiede quindi due elementi concreti: migliorare la literacy finanziaria di base e rafforzare la qualità della consulenza, così da ridurre l’impatto delle emozioni nelle decisioni d’investimento. Studi sul comportamento degli investitori evidenziano che fino all’80% dell’esito di un investimento è legato alla componente emotiva; per questo la capacità di gestire l’emotività è tanto importante quanto la conoscenza tecnica.

Conseguenze pratiche per famiglie e imprese

Se i risparmi restano inattivi, le famiglie perdono potere d’acquisto e opportunità di incremento patrimoniale; le imprese, specialmente le PMI, incontrano maggiori difficoltà a reperire capitali per progetti di crescita. La soluzione non è un invito a rischio indiscriminato, ma la promozione di scelte finanziarie informate che mettano in relazione obiettivi, orizzonte temporale e propensione al rischio.

Affrontarlo richiede misure educative concrete e una consulenza più vicina ai cittadini, con strumenti di comunicazione che trasformino la diffidenza in fiducia informata.