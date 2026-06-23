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Tumori: ematologo Zinzani, ‘pirtobrutinib controlla Llc con buona qualità di vita’

Tumori: ematologo Zinzani, ‘pirtobrutinib controlla Llc con buona qualità di vita’

“Da 10 anni, nella leucemia linfatica cronica si usano farmaci biologici che controllano la malattia, che però non viene eradicata. Dopo anni di trattamento si formano delle resistenze farmacologiche. In questo caso pirtobrutinib è la terapia di seconda linea che funziona bene ed è ben tollerat...

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“Da 10 anni, nella leucemia linfatica cronica si usano farmaci biologici che controllano la malattia, che però non viene eradicata. Dopo anni di trattamento si formano delle resistenze farmacologiche. In questo caso pirtobrutinib è la terapia di seconda linea che funziona bene ed è ben tollerata. Questo ci dà la possibilità, per diversi anni, di avere un controllo della patologia e un’ottima qualità della vita”.

Lo ha detto Pier Luigi Zinzani, professore ordinario di Ematologia, direttore dell’Istituto di ematologia Seràgnoli dell’Università di Bologna, in occasione il via libera dell’Aifa-Agenzia italiana del farmaco al rimborso per pirtobrutinib per i pazienti adulti con Llc recidivante o refrattaria precedentemente trattati con un inibitore covalente di Btk (tirosina chinasi di Bruton).

https://www.youtube.com/watch?v=yPjvdE7eFNY

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