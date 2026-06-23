Acqua, Orlando (Avs): “Bene comune pubblico: governance globale per prevenire guerre”

“Per la prima volta il Parlamento europeo affronta il tema dell’acqua non solo dal punto di vista ecologico, ma come questione geopolitica e di politica estera”. Lo ha detto l’eurodeputato Leoluca Orlando (Avs), relatore della raccomandazione approvata dall’Eurocamera sulla governance tra...

“Per la prima volta il Parlamento europeo affronta il tema dell’acqua non solo dal punto di vista ecologico, ma come questione geopolitica e di politica estera”.

Lo ha detto l’eurodeputato Leoluca Orlando (Avs), relatore della raccomandazione approvata dall’Eurocamera sulla governance transnazionale dell’acqua come strumento di prevenzione dei conflitti e promozione della pace.

“L’acqua è un bene comune pubblico”, ha aggiunto, denunciando il suo uso come arma nei conflitti, da Gaza all’Ucraina, e sottolineando che la pace si costruisce anche prevenendo le cause dei conflitti legate all’accesso alle risorse idriche.

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