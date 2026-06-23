Acqua, Orlando (Avs): “Bene comune pubblico: governance globale per prevenire guerre”

“Per la prima volta il Parlamento europeo affronta il tema dell’acqua non solo dal punto di vista ecologico, ma come questione geopolitica e di politica estera”.
Lo ha detto l’eurodeputato Leoluca Orlando (Avs), relatore della raccomandazione approvata dall’Eurocamera sulla governance transnazionale dell’acqua come strumento di prevenzione dei conflitti e promozione della pace.
“L’acqua è un bene comune pubblico”, ha aggiunto, denunciando il suo uso come arma nei conflitti, da Gaza all’Ucraina, e sottolineando che la pace si costruisce anche prevenendo le cause dei conflitti legate all’accesso alle risorse idriche.
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