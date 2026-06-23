Acque sporche e polemiche: Paltrinieri e Taddeucci attaccano World Aquatics d...

Acque sporche e polemiche: Paltrinieri e Taddeucci attaccano World Aquatics d...

Atleti tra malori e proteste: crescono le critiche a World Aquatics per gare in acque libere e condizioni di acque sporche.

Nel nuoto di fondo internazionale tornano le tensioni tra atleti e organizzazione, con nuove polemiche che coinvolgono gli italiani Paltrinieri e Taddeucci. Al centro delle critiche c’è ancora una volta World Aquatics, chiamata in causa per la gestione delle competizioni in acque libere. Le segnalazioni riguardano condizioni difficili e, in alcuni casi, vere e proprie acque sporche, che hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza delle gare e sulla tutela della salute degli atleti.

Proteste degli atleti e il problema ricorrente nello sport in acque libere

Le critiche si inseriscono in un contesto più ampio che richiama episodi già avvenuti, come alle Olimpiadi di Parigi 2024, quando la Senna fu al centro delle polemiche per la presenza di batteri come l’E. coli e per livelli di inquinamento oltre i limiti di sicurezza dopo le piogge intense.

Anche in quell’occasione, nonostante interventi e controlli, diversi atleti riportarono sintomi gastrointestinali dopo le gare, riaccendendo il dibattito sulla tutela della salute nello sport in acque libere.

“Una notte intera a vomitare”: Paltrinieri e Taddeucci contro World Aquatics dopo la gara in acque sporche

Torna a infiammarsi il dibattito nel nuoto di fondo dopo la quarta e ultima tappa della Coppa del Mondo 2026 di nuoto in acque libere a Setúbal, in Portogallo.

Durante il fine settimana del 20–21 giugno, le condizioni del tratto di mare scelto per la gara sono state giudicate critiche a causa di una qualità dell’acqua fortemente compromessa. Diversi atleti avrebbero accusato malesseri subito dopo le competizioni, con una dozzina di casi di malattia e alcuni ricoveri ospedalieri che hanno alimentato forti polemiche sull’organizzazione.

Il clima di tensione è esploso anche sui social, dove alcuni protagonisti hanno espresso tutta la loro preoccupazione. Gregorio Paltrinieri ha denunciato la situazione con parole dure: “World Aquatics… La qualità dell’acqua è un problema, la temperatura dell’acqua è un problema, e non cambia mai davvero niente. Più di 10 atleti malati, alcuni in ospedale“. In modo altrettanto diretto è arrivato lo sfogo: “Dov’è la protezione per gli atleti?“.

Le testimonianze non si sono limitate a un singolo caso. Anche Ginevra Taddeucci ha raccontato un’esperienza pesante dopo la gara, denunciando condizioni estreme: “Una notte intera a vomitare, sdraiata per terra! Cari World Aquatics, stiamo affrontando problemi di scarsa qualità dell’acqua nelle competizioni da anni. Dov’è la protezione per gli atleti?”. Sulla stessa linea anche il campione olimpico Florian Wellbrock, che ha evidenziato come il problema non sia isolato ma ricorrente: “L’acqua poteva sembrare buona, ma avete notato quante donne si sono sentite male dopo la gara? Forse è ora di riconsiderare le location degli eventi e prestare maggiore attenzione alla qualità dell’acqua”.