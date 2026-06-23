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Rifiuti, Ciafani (Legambiente): "Conou conferma eccellenza italiana"

Rifiuti, Ciafani (Legambiente): "Conou conferma eccellenza italiana"

(Adnkronos) - “La storia del Conou è la conferma di un'eccellenza italiana. Lo dicono i risultati che si consolidano di anno in anno. Spesso l'Italia viene considerata all'estero, a torto, un Paese in grave ritardo sui temi dell'economia circolare, magari a causa di alcuni specifici contenziosi...

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(Adnkronos) – “La storia del Conou è la conferma di un’eccellenza italiana. Lo dicono i risultati che si consolidano di anno in anno. Spesso l’Italia viene considerata all’estero, a torto, un Paese in grave ritardo sui temi dell’economia circolare, magari a causa di alcuni specifici contenziosi aperti con l’Europa. In realtà, vantiamo performance nazionali davvero importanti, con picchi straordinari che ci portano a raccogliere la totalità dell’olio minerale usato e a rigenerarlo quasi interamente.

È un risultato possibile grazie all’esperienza del Conou che dedica rigore e attenzione ai dettagli che caratterizzano tutta la nostra filiera”. Sono le parole di Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente, intervenendo oggi a Roma alla presentazione del Rapporto di sostenibilità 2025 del Conou, il Consorzio nazionale degli oli minerali usati. 

Ciafani si sofferma poi sulle strategie che le istituzioni dovrebbero mettere in campo per sostenere chi contribuisce all’economia circolare.

“È fondamentale, da una parte, mettere in campo una forte semplificazione degli iter autorizzativi, ad esempio per i nuovi impianti: senza strutture industriali non può esistere economia circolare – osserva – Dall’altra parte, è altrettanto fondamentale innalzare il livello dei controlli ambientali. In queste filiere c’è sempre il rischio che si inseriscano soggetti non all’altezza della sfida, e un sistema di verifiche più stringente è funzionale anche a fermare chi vuole fare concorrenza sleale alle realtà più avanzate”. 

economia

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