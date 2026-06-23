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Stop al lavoro, torna la norma anti-caldo
Stop al lavoro, torna la norma anti-caldo
Torna la norma anti-caldo. Sospese le attività nei settori agricolo, edile e affini tra le 12.30 e le 16.00 nelle giornate in cui Worklimate dell'Inail segnala un rischio "alto" per chi lavora all'aperto....
Torna la norma anti-caldo. Sospese le attività nei settori agricolo, edile e affini tra le 12.30 e le 16.00 nelle giornate in cui Worklimate dell’Inail segnala un rischio “alto” per chi lavora all’aperto.
https://www.youtube.com/watch?v=EM_f-oVCH1E
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Aggiornato 18:28 CEST
Notizie.it è una testata registrata presso il Tribunale di Milano n.68 in data 01/03/2018