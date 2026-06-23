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Stop al lavoro, torna la norma anti-caldo

Stop al lavoro, torna la norma anti-caldo

Torna la norma anti-caldo. Sospese le attività nei settori agricolo, edile e affini tra le 12.30 e le 16.00 nelle giornate in cui Worklimate dell'Inail segnala un rischio "alto" per chi lavora all'aperto....

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Torna la norma anti-caldo. Sospese le attività nei settori agricolo, edile e affini tra le 12.30 e le 16.00 nelle giornate in cui Worklimate dell’Inail segnala un rischio “alto” per chi lavora all’aperto.

https://www.youtube.com/watch?v=EM_f-oVCH1E

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