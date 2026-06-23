Home > Video > Pompei (Deloitte), ‘impegnati in progetto San Bartolomeo per ridurre barrie...

Pompei (Deloitte), ‘impegnati in progetto San Bartolomeo per ridurre barriere a cure’

Pompei (Deloitte), ‘impegnati in progetto San Bartolomeo per ridurre barriere a cure’

“Tre anni fa abbiamo deciso di sostenere questo progetto con l'obiettivo di contribuire a ridurre le barriere nell'accesso alle cure. Oggi siamo particolarmente soddisfatti di poter annunciare che oltre mille persone fragili dal punto di vista economico e sociale, provenienti da più di 75 Paesi, ...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

“Tre anni fa abbiamo deciso di sostenere questo progetto con l’obiettivo di contribuire a ridurre le barriere nell’accesso alle cure. Oggi siamo particolarmente soddisfatti di poter annunciare che oltre mille persone fragili dal punto di vista economico e sociale, provenienti da più di 75 Paesi, hanno avuto la possibilità di accedere a cure specialistiche.

Si tratta di un risultato importante, che dimostra il valore della collaborazione tra pubblico, privato e Terzo settore”. Così Fabio Pompei, Amministratore delegato Deloitte Central Mediterranean, intervenendo a Roma alla presentazione dei risultati del progetto San Bartolomeo, promosso da Comunità di Sant’Egidio, Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, Fondazione dell’Ospedale, Deloitte e Fondazione Deloitte al fine di offrire assistenza medica a persone in condizione di fragilità sociale ed economica.

https://www.youtube.com/watch?v=poJUaNmUC1c

Mondiali 2026

Prossime partite

Oggi
Portogallo
19:00CESTGirone K
Uzbekistan
Inghilterra
22:00CESTGirone L
Ghana
Domani
Panama
01:00CESTGirone L
Croazia
Colombia
04:00CESTGirone K
RD Congo

Risultati

Oggi
Giordania
12FT · Girone J
Algeria
Norvegia
32FT · Girone I
Senegal
lun 22 giu
Francia
30FT · Girone I
Iraq
Argentina
20FT · Girone J
Austria
Aggiornato 16:56 CEST