Pompei (Deloitte), ‘impegnati in progetto San Bartolomeo per ridurre barriere a cure’

“Tre anni fa abbiamo deciso di sostenere questo progetto con l'obiettivo di contribuire a ridurre le barriere nell'accesso alle cure. Oggi siamo particolarmente soddisfatti di poter annunciare che oltre mille persone fragili dal punto di vista economico e sociale, provenienti da più di 75 Paesi, ...

“Tre anni fa abbiamo deciso di sostenere questo progetto con l’obiettivo di contribuire a ridurre le barriere nell’accesso alle cure. Oggi siamo particolarmente soddisfatti di poter annunciare che oltre mille persone fragili dal punto di vista economico e sociale, provenienti da più di 75 Paesi, hanno avuto la possibilità di accedere a cure specialistiche.

Si tratta di un risultato importante, che dimostra il valore della collaborazione tra pubblico, privato e Terzo settore”. Così Fabio Pompei, Amministratore delegato Deloitte Central Mediterranean, intervenendo a Roma alla presentazione dei risultati del progetto San Bartolomeo, promosso da Comunità di Sant’Egidio, Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, Fondazione dell’Ospedale, Deloitte e Fondazione Deloitte al fine di offrire assistenza medica a persone in condizione di fragilità sociale ed economica.

https://www.youtube.com/watch?v=poJUaNmUC1c