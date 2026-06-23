Lavori delle commissioni, allerta caldo e festival green: il quadro della settimana

Panoramica compatta sui principali appuntamenti parlamentari dal 22 al 26 giugno 2026, le emergenze e i fatti di cronaca più rilevanti, e lo Street Green Fest di Avezzano del 24 giugno

Tra il 22 e il 26 giugno 2026 la settimana parlamentare si intreccia con allerta meteo, provvedimenti economici rinviati e episodi di cronaca che richiedono attenzione. Questo articolo organizza in modo chiaro gli impegni delle commissioni della Camera, le principali notizie nazionali segnalate il 23 giugno e l’appuntamento ambientale programmato ad Avezzano per il 24 giugno.

Calendario e temi delle commissioni della Camera (22-26 giugno 2026)

La prima settimana di attività parlamentare si concentra su una serie di testi e audizioni nelle commissioni. La I Commissione – Affari costituzionali ha avviato l’esame delle disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con il nuovo testo che procede nello scrutinio articolato e con relatori designati per singoli articoli.

Nelle sedute del 22, 23 e 24 giugno è prevista la continuazione dell’analisi, comprendendo anche misure collegate ad altri dossier e interventi su temi locali come la dichiarazione di monumento nazionale per Palazzo Fortunato a Rionero in Vulture.

La II Commissione – Giustizia si occupa di deleghe per la riforma delle professioni contabili e di misure di protezione per minori e adulti vittime di contesti di criminalità organizzata, con l’esame di emendamenti a progetti di legge già in discussione.

Tra le attività programmate per mercoledì 24 giugno figurano audizioni informali molto dettagliate sul riordino delle circoscrizioni giudiziarie, con la partecipazione di presidenti di Corti d’Appello, sindaci e rappresentanti regionali, e un ciclo di audizioni sul tema della detenzione domiciliare per detenuti con dipendenze, che coinvolge esperti penitenziari, magistrati e associazioni impegnate nel settore.

Affari esteri e audizioni su missioni internazionali: programmazione concreta

La III Commissione – Affari esteri dedica le sue sedute al confronto sulla partecipazione dell’Italia a missioni internazionali per l’anno 2026 e alla valutazione delle relazioni analitiche sulle attività di cooperazione allo sviluppo riferite al 2026. Il calendario prevede audizioni informali con organizzazioni non governative e rappresentanti di associazioni umanitarie, oltre a interrogazioni specifiche al Ministero degli Affari esteri. L’obiettivo è verificare impatti, proroghe e priorità operative connesse alla politica estera e alle missioni deliberate dal Consiglio dei ministri nella primavera del 2026.

Notizie nazionali e cronaca segnalate il 23 giugno 2026

Il bollettino di giornata raccoglie più vicende rilevanti: sul fronte meteo, il ministero della Salute ha emanato bollini di criticità per ondate di calore in diversi capoluoghi, mentre la Protezione Civile ha lanciato un’allerta per temporali violenti nelle aree alpine e prealpine. Nel frattempo, il governo ha inserito nel decreto infrastrutture misure che consentono ad alcune imprese di sospendere o ridurre l’attività a causa di eccezionali ondate di calore prevedendo accessi straordinari alla cassa integrazione.

Sul piano economico, è stata disposta una nuova proroga per l’entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi extra-UE: l’applicazione del balzello è stata posticipata al primo ottobre 2026, dopo sospensioni e rinvii precedenti. La decisione segue le preoccupazioni delle associazioni della logistica circa l’impatto sui traffici e sui ricavi statali.

La cronaca registra una tragedia durante un inseguimento alle porte di Milano: un agente della polizia locale di 35 anni è morto cadendo dalla moto mentre inseguiva un suv che non si era fermato. L’automobilista è al momento ricercato e le indagini sono in corso. Sul piano internazionale, si segnala l’ennesimo intervento del presidente americano Donald Trump nelle relazioni con gli alleati europei e sviluppi diplomatici tra Stati Uniti e Iran, con prime concessioni e ipotesi di scambi commerciali vincolati a impegni nucleari e di navigazione.

Street Green Fest ad Avezzano: l’appuntamento del 24 giugno in Piazza Torlonia

Mercoledì 24 giugno Piazza Torlonia ad Avezzano ospiterà lo Street Green Fest un villaggio della sostenibilità rivolto a famiglie e scuole. L’evento, promosso dall’ex assessore all’Ambiente e realizzato con il contributo della società che gestisce il servizio di igiene urbana, si svolgerà dalle ore 16 alle 20 e offrirà laboratori ludico-didattici, un info-point dedicato all’economia circolare e uno spettacolo teatrale all’aperto intitolato “Alice oltre lo spreco”.

I laboratori coinvolgeranno educatori ambientali in attività pratiche per bambini, mentre il gazebo informativo proporrà quiz e un social game basato sulla “ruota della differenziata” per stimolare la partecipazione civica. Lo spettacolo riprende il classico di Lewis Carroll in chiave ambientalista, contrapponendo la figura della regina di cuori a simboli di spreco alimentare e cultura usa e getta, con il messaggio finale che valorizza il riuso il recupero e il riciclo. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza in considerazione dei risultati positivi già ottenuti dal territorio in termini di raccolta differenziata.