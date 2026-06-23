Impagliazzo (S. Egidio), ‘San Bartolomeo è progetto di democrazia sanitaria’

“Oggi sappiamo che molte persone, anche per motivi economici, non accedono alle cure sanitarie o non hanno la possibilità di farlo. Per tutte queste persone, ci siamo noi ed è una grande soddisfazione essere arrivati a questo risultato. Il progetto San Bartolomeo è un progetto di democrazia san...

“Oggi sappiamo che molte persone, anche per motivi economici, non accedono alle cure sanitarie o non hanno la possibilità di farlo. Per tutte queste persone, ci siamo noi ed è una grande soddisfazione essere arrivati a questo risultato. Il progetto San Bartolomeo è un progetto di democrazia sanitaria, perché la democrazia di un Paese si misura anche dalla capacità di includere chi rischia di restare escluso”.

Lo ha detto Marco Impagliazzo, presidente della Comunità Sant’Egidio intervenendo alla conferenza stampa “Progetto San Bartolomeo – Tre anni di impegno e risultati”. L’incontro, ospitato nell’Aula Magna del nosocomio romano, è stato l’occasione per fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future dell’iniziativa, che dal 2023 a oggi ha consentito a oltre mille persone in condizioni di fragilità sociale ed economica di accedere alle cure, evitando in molti casi la rinuncia ai percorsi sanitari.

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