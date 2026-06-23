Home > Video > Impagliazzo (S. Egidio), ‘San Bartolomeo è progetto di democrazia sanitari...

Impagliazzo (S. Egidio), ‘San Bartolomeo è progetto di democrazia sanitaria’

Impagliazzo (S. Egidio), ‘San Bartolomeo è progetto di democrazia sanitaria’

“Oggi sappiamo che molte persone, anche per motivi economici, non accedono alle cure sanitarie o non hanno la possibilità di farlo. Per tutte queste persone, ci siamo noi ed è una grande soddisfazione essere arrivati a questo risultato. Il progetto San Bartolomeo è un progetto di democrazia san...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

“Oggi sappiamo che molte persone, anche per motivi economici, non accedono alle cure sanitarie o non hanno la possibilità di farlo. Per tutte queste persone, ci siamo noi ed è una grande soddisfazione essere arrivati a questo risultato. Il progetto San Bartolomeo è un progetto di democrazia sanitaria, perché la democrazia di un Paese si misura anche dalla capacità di includere chi rischia di restare escluso”.

Lo ha detto Marco Impagliazzo, presidente della Comunità Sant’Egidio intervenendo alla conferenza stampa “Progetto San Bartolomeo – Tre anni di impegno e risultati”. L’incontro, ospitato nell’Aula Magna del nosocomio romano, è stato l’occasione per fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future dell’iniziativa, che dal 2023 a oggi ha consentito a oltre mille persone in condizioni di fragilità sociale ed economica di accedere alle cure, evitando in molti casi la rinuncia ai percorsi sanitari.

https://www.youtube.com/watch?v=p22Vb3zjDtk

Mondiali 2026

Prossime partite

Oggi
Portogallo
19:00CESTGirone K
Uzbekistan
Inghilterra
22:00CESTGirone L
Ghana
Domani
Panama
01:00CESTGirone L
Croazia
Colombia
04:00CESTGirone K
RD Congo

Risultati

Oggi
Giordania
12FT · Girone J
Algeria
Norvegia
32FT · Girone I
Senegal
lun 22 giu
Francia
30FT · Girone I
Iraq
Argentina
20FT · Girone J
Austria
Aggiornato 16:56 CEST