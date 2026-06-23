Rimpatri, Fidanza (FdI): “Risultato storico, l’Italia detta la linea in Europa”

“Quando Giorgia Meloni pose per la prima volta in Consiglio europeo il tema del contrasto all’immigrazione irregolare venne presa quasi per una marziana. Oggi arriviamo a un risultato storico”. Lo ha detto l’eurodeputato Carlo Fidanza (FdI) al punto stampa di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo di Strasburgo, dopo il voto sul nuovo regolamento Ue sui rimpatri.

Fidanza ha rivendicato il ruolo del governo italiano e della nuova maggioranza di centrodestra al Parlamento europeo nel cambio di linea sulle politiche migratorie. “Dedichiamo questo voto a Giorgia Meloni: ha dimostrato che l’Italia può dettare la linea in Europa e che il modello Meloni può vincere in Europa”, ha aggiunto.

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