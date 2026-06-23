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Arnaldi e il ritiro dal Roland Garros: "Non ho mangiato per due giorni"

Arnaldi e il ritiro dal Roland Garros: "Non ho mangiato per due giorni"

(Adnkronos) - Matteo Arnaldi torna a parlare del ritiro dalla semifinale del Roland Garros. Il tennista azzurro, impegnato nell'Atp di Eastbourne alla vigilia di Wimbledon 2026, Slam a cui Jannik Sinner arriva da campione in carica, è stato costretto a dare forfait poche ore prima del derby con F...

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Matteo Arnaldi torna a parlare del ritiro dalla semifinale del Roland Garros. Il tennista azzurro, impegnato nell’Atp di Eastbourne alla vigilia di Wimbledon 2026, Slam a cui Jannik Sinner arriva da campione in carica, è stato costretto a dare forfait poche ore prima del derby con Flavio Cobolli, valido per il penultimo atto di Parigi. 

“Dopo il ritiro a Parigi non ho mangiato per due giorni.

È stato davvero brutto”, ha raccontato Arnaldi in conferenza stampa, “è stato simile a quello che mi è successo ad Acapulco l’anno scorso. In quell’occasione molti giocatori si sono ammalati per un’intossicazione alimentare. Quella volta è stata decisamente peggiore, ma a Parigi è stato simile”.  

“Ogni volta che bevevo o provavo a mangiare, mi veniva di nuovo da vomitare.

Non è stata una bella esperienza, ma cosa ci puoi fare?”, ha continuato Arnaldi, “ora stiamo valutando la programmazione della stagione, sto pensando anche a Torino. Sono il 24esimo nella Race, quindi non è impossibile”. 

 

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