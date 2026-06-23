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Friedenthal (Value Partners): "Giovani da educare, non sono solo clienti"

Friedenthal (Value Partners): "Giovani da educare, non sono solo clienti"

(Adnkronos) - "I dati più rilevanti riguardano l'alfabetizzazione finanziaria dei giovani italiani, che purtroppo risulta molto bassa". Lo ha detto Gabor David Friedenthal, managing director di Value Partners, intervenendo a margine del convegno ‘Educazione finanziaria e giovani. Comprendere la ...

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(Adnkronos) – “I dati più rilevanti riguardano l’alfabetizzazione finanziaria dei giovani italiani, che purtroppo risulta molto bassa”. Lo ha detto Gabor David Friedenthal, managing director di Value Partners, intervenendo a margine del convegno ‘Educazione finanziaria e giovani. Comprendere la Gen Z per costruire il futuro’, organizzato al Senato della Repubblica su iniziativa del senatore Dario Damiani in collaborazione con Aief e Value Partners. 

Friedenthal ha ricordato che, secondo la ricerca presentata durante l’evento, “l’Italia si colloca intorno al quarantesimo posto tra i Paesi più industrializzati per competenze in materia”.

Una condizione che, ha spiegato, rende necessario rafforzare gli strumenti di educazione finanziaria rivolti alle nuove generazioni. “I giovani necessitano di questa educazione per imparare a gestire correttamente i risparmi e i flussi di cassa che, rispetto alle generazioni passate, iniziano a maneggiare molto precocemente”, ha aggiunto. Il managing director di Value Partners ha poi rivolto un messaggio agli operatori del settore finanziario.

“Per questi operatori è fondamentale comprendere che i giovani non sono solo clienti con cui lavorare, ma soggetti da educare”, ha affermato. Secondo Friedenthal, questa generazione “si aspetta di ricevere dalle banche e dalle assicurazioni, ancor più che dalla famiglia o dalla scuola, una formazione adeguata per orientarsi nelle scelte dei prossimi anni”. 

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