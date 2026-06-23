Tensione tra Meloni e Trump e la strategia italiana per salvaguardare i rapporti con gli Stati Uniti

Tensione tra Meloni e Trump e la strategia italiana per salvaguardare i rappo...

Tensione tra Meloni e Trump e la strategia italiana per salvaguardare i rappo...

La premier Giorgia Meloni minimizza i rischi di 'contraccolpo' nei rapporti con gli Stati Uniti dopo le dichiarazioni di Donald Trump e sottolinea la solidità della cooperazione istituzionale; il ministro Guido Crosetto ribadisce legami stabili e richiama il ruolo degli italoamericani.

La controversia verbale tra la presidente del Consiglio giorgia meloni e il presidente americano Donald Trump ha riacceso il dibattito sui legami tra Italia e Stati Uniti ma a Roma prevale la linea della gestione istituzionale. In un intervento pubblico all’iniziativa denominata Il giorno de La Verità durante un colloquio con il direttore Maurizio Belpietro, la premier ha chiarito che non vede «rischi di contraccolpo» nei rapporti bilaterali, puntando sul carattere storico e stabile della cooperazione transatlantica.

La posizione del governo mette in evidenza due elementi concreti: da un lato la continuità degli scambi istituzionali e commerciali, dall’altro una strategia diplomatica che evita replica immediata ad attacchi personali. Meloni ha richiamato la recente presenza del ministro Guido Crosetto a Washington e ha evidenziato come l’export italiano continui a registrare risultati positivi, nonostante le tensioni sui dazi, come segnale della favorevole ricezione dei prodotti italiani negli Usa.

Le parole del ministro Crosetto e il quadro della difesa

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ricondotto molte delle affermazioni di Trump a «riflessioni personali» che non scalfiscono i rapporti istituzionali. Ospite della trasmissione Il Caffè della Domenica condotta da Maria Latella su Radio 24 Crosetto ha sottolineato che, sul piano della Difesa, «non c’è nulla che possa essere imputato all’Italia», ribadendo la partecipazione italiana alle alleanze e agli impegni strategici condivisi.

Cooperazione militare e interlocuzioni con Washington

Nella conversazione con il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth, secondo quanto riferito, Crosetto ha rimarcato la volontà di mantenere un rapporto saldo e operativo. Il ministro ha inoltre ricordato il contributo storico degli italoamericani alla società statunitense, citando una cifra significativa: circa 20 milioni di persone di origine italiana che rafforzano il legame culturale e politico tra i due Paesi.

La gestione politica interna e le iniziative diplomatiche

Alla luce delle dichiarazioni pubbliche, il governo ha deciso di non lasciare spazio a escalation: la premier ha ordinato la partecipazione dei ministri alle celebrazioni dell’Independence Day previste il 2 luglio prossimo a Villa Taverna come gesto formale di continuità nei rapporti bilaterali. Il messaggio è chiaro: lo scambio personale tra leader non deve contagiare le relazioni istituzionali tra Roma e Washington.

Parallelamente, è stata pianificata una serie di missioni e incontri parlamentari per rinsaldare i contatti con ampie aree del partito repubblicano. Tra i delegati in viaggio verso Washington figurano Carlo Fidanza, capodelegazione di FdI al Parlamento Europeo, e Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo, che faranno parte di una missione del Gruppo dei Conservatori. L’obiettivo dichiarato è dialogare con settori del Great Old Party che non condividono l’astio del presidente.

In questo contesto, Crosetto ha espresso anche critiche sul piano politico interno: ha definito Roberto Vannacci come un elemento che, con il suo comportamento, «sta regalando alla sinistra la possibilità di vincere», sottolineando un timore per l’impatto elettorale di certe posizioni all’interno della coalizione.

Le valutazioni istituzionali e le preoccupazioni europee

Tra gli esponenti del governo è forte la convinzione che, nonostante la fase di tensione mediatica, il rischio di una rottura operativa nei sistemi di difesa presenti in Italia sia limitato. Fonti istituzionali ricordano che la presenza italiana nel pattugliamento del Mediterraneo occidentale rappresenta una componente strategica difficilmente sostituibile, e questo contribuisce a preservare la cooperazione militare.

Restano tuttavia incognite sul piano europeo e internazionale: il clima creatosi potrebbe trovare momenti di verifica in sedi multilaterali, dove le posizioni dei singoli leader e la dinamica dei vertici internazionali potranno influenzare l’orientamento complessivo degli alleati. Al momento, la strategia italiana punta su dialogo, presenza istituzionale e canali diplomatici diretti per evitare che lo scontro personale tra capi di governo si traduca in frattura duratura tra le nazioni.

Nel complesso, la linea emersa a Roma è di contenimento: difendere la cooperazione storica con gli Stati Uniti, tutelare gli interessi economici e militari dell’Italia e mantenere aperti i canali con ampi settori del partito repubblicano, con l’obiettivo di preservare rapporti stabili e pragmatici anche davanti a momenti di forte tensione verbale.