Problemi elettrici su Italo: passeggeri bloccati in galleria con temperature estreme

Un viaggio in treno Italo da Milano a Napoli si è trasformato in un incubo per i passeggeri, bloccati in galleria per oltre un'ora senza aria condizionata e con servizi non funzionanti.

Un viaggio che doveva essere una semplice trasferta da Milano a Napoli si è trasformato in un incubo per i passeggeri di un treno Italo. Il convoglio, partito dalla città lombarda, è rimasto bloccato in galleria per oltre un’ora, con temperature interne che hanno raggiunto i 30 gradi e servizi igienici fuori uso. La situazione è diventata critica, soprattutto per la presenza di bambini e di una persona che ha accusato una crisi di panico.

Un viaggio interrotto più volte in galleria

Il treno, composto da 11 carrozze ha subito due fermate prolungate in galleria, nella zona di Firenzuola nell’Alto Mugello. I passeggeri hanno riferito che il convoglio è riuscito a ripartire dopo la prima sosta, ma poco dopo si è nuovamente fermato in un’altra galleria, con le stesse condizioni disagiate.

“Ci hanno detto che c’era un guasto elettrico” ha raccontato una viaggiatrice, “e che avrebbero dovuto resettare il treno. È arrivato anche un altro convoglio che si è affiancato al nostro. Poi siamo ripartiti per fermarci nuovamente in galleria e ora stiamo viaggiando verso Firenze.”

Le conseguenze sulla rete ferroviaria

L’incidente ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria tra Firenze e Bologna con rallentamenti significativi.

Trenitalia ha comunicato che alcuni treni Alta Velocità instradati sulla linea convenzionale, potrebbero registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti. La situazione è stata gestita con difficoltà, soprattutto per la mancanza di informazioni chiare e tempestive rivolte ai passeggeri.

Finalmente, dopo ore di attesa e disagi, il treno è riuscito a ripartire definitivamente. I passeggeri, esausti e frustrati, sono stati informati che avrebbero dovuto cambiare convoglio a Firenze. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza e della qualità del servizio sui treni ad alta velocità.