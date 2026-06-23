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Brexit a dieci anni: cresce in Gran Bretagna il confronto sul possibile rientro nell'unione

Brexit a dieci anni: cresce in Gran Bretagna il confronto sul possibile rientro nell'unione

A dieci anni dal referendum del 2016 il Regno Unito riflette sull'eredità della Brexit: effetti economici misurabili, ondata migratoria non prevista e instabilità politica spingono alcuni a ipotizzare un rientro nell'Unione europea, ma le condizioni pratiche e politiche rendono la strada difficile.

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Dieci anni dopo il voto del 2016 che sancì l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, il confronto sul possibile ritorno nel sistema europeo è tornato al centro del dibattito pubblico. Il referendum del 23 giugno 2016 si chiuse con il 51,9% dei voti a favore del leave una maggioranza risicata che oggi molti elettori giudicano un errore.

Nel frattempo sono emersi effetti economici, demografici e politici che alimentano una discussione tanto pragmatica quanto emotiva sulla possibilità di un «brientro».

Impatto economico e dati sulla crescita e sul debito

Nel decennio successivo all’esito referendario l’economia britannica ha mostrato segnali contrastanti: da una parte la crescita complessiva del PIL ha tenuto e in alcuni periodi è stata superiore rispetto a diversi partner europei; dall’altra, studi di lungo periodo stimano che l’uscita dall’UE abbia ridotto il potenziale del Paese.

L’organismo indipendente che monitora i conti pubblici ha stimato un effetto di lungo termine pari a circa il 4% in meno rispetto a uno scenario di permanenza nell’Unione, mentre altre analisi accademiche collocano l’ampiezza dell’impatto tra il 2,5% e l’8%. Queste cifre sono proiezioni controfattuali, ma aiutano a comprendere la scala degli effetti su commercio, investimenti e produttività.

Le tensioni fiscali sono emerse con forza soprattutto durante la pandemia: il rapporto debito/PIL ha superato il 100% nel 2026, e sebbene sia poi sceso, la ricomposizione dei bilanci pubblici è risultata più lenta rispetto ad alcuni paesi del continente. Nel complesso, la Brexit ha introdotto un freno graduale alle dinamiche economiche: le esportazioni di beni materiali sono calate, colpite soprattutto dalle difficoltà delle piccole imprese dell’agro-alimentare di adeguarsi alle nuove barriere, mentre i servizi hanno mantenuto o aumentato la quota export, sostenuti in particolare dalla finanza e dalle attività professionali.

Immigrazione, settore finanziario e divergenze regolatorie

Uno dei punti centrali della narrazione pro-Brexit era la promessa di un forte calo dei flussi migratori. Nella realtà la composizione degli ingressi è cambiata: l’immigrazione dall’UE si è ridotta, ma gli arrivi da Asia e Africa sono aumentati, fino a raggiungere quote annuali molto elevate. Questo spostamento ha alimentato preoccupazioni e tensioni nell’opinione pubblica, contribuendo al ripensamento di molti elettori sul risultato del referendum.

Sul fronte finanziario, la City non ha subito l’abbandono catastrofico paventato da alcuni critici; al contrario, il Regno Unito ha conservato e in certi casi rafforzato la sua posizione nei servizi finanziari e professionali, arrivando a competere su scala globale. Allo stesso tempo, però, la separazione ha generato una divergenza regolatoria Londra ha adottato scelte normative che le hanno concesso vantaggi in settori come l’intelligenza artificiale e le scienze biomediche, creando beni e interessi difficili da cancellare in caso di ritorno alle regole comunitarie.

Dibattito politico: leadership, opinioni pubbliche e scenari di rientro

La decade post-Brexit è stata segnata da forte instabilità politica: il Regno Unito ha avuto numerosi primi ministri in pochi anni e la questione europea è rimasta un tema divisivo. Figure come Keir Starmer hanno posto il riavvicinamento all’UE tra le priorità del loro programma, e alcuni esponenti laburisti hanno ipotizzato soluzioni parziali come l’adesione al mercato unico o all’unione doganale; altri hanno evocato persino il ritorno pieno nell’Unione.

Ma il rientro non è un processo semplice. Bruxelles non concede accessi «à la carte»: l’eventuale riavvicinamento richiederebbe il ripristino della libertà di circolazione impegni sui contributi di bilancio e un allineamento normativo che potrebbe includere anche l’abbandono della sterlina. Ogni strada presenta costi politici e sociali elevati: mantenere lo status quo significa accettare un freno economico, entrare nel mercato unico richiede rinunce sovrane, mentre negoziare un nuovo accordo potrebbe richiedere anni di trattative e polarizzare ulteriormente l’opinione pubblica.

In questo quadro, voci esperte avvertono che tutte le alternative sono dolorose e comportano scelte difficili per la politica britannica. Il dibattito sul «brientro» rimane quindi aperto, sospeso tra il desiderio di recuperare vantaggi perduti e la realtà delle nuove condizioni istituzionali, economiche e sociali create dal decennio trascorso.

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Aggiornato 09:18 CEST