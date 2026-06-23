Home > Flash news > Putin contro Nato e Ue: "Minaccia russa scusa per giustificare aumento spese ...

Putin contro Nato e Ue: "Minaccia russa scusa per giustificare aumento spese militari"

Putin contro Nato e Ue: "Minaccia russa scusa per giustificare aumento spese militari"

(Adnkronos) - I leader dei Paesi della Nato e dell'Unione europea stanno usando "false affermazioni su una presunta minaccia militare russa" - ha affermato il Presidente russo, Vladimir Putin parlando ai diplomati delle accademie militari - "per giustificare l'aumento delle spese militari e la dra...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) –
I leader dei Paesi della Nato e dell’Unione europea stanno usando “false affermazioni su una presunta minaccia militare russa” – ha affermato il Presidente russo, Vladimir Putin parlando ai diplomati delle accademie militari – “per giustificare l’aumento delle spese militari e la drastica militarizzazione dei loro Stati, come già hanno fatto in passato”.

L’Occidente, ha aggiunto, parla apertamente dei preparativi di una guerra contro la Russia.  

“La strategia del cosiddetto Occidente pseudo democratico è molto semplice: prima creano minacce al nostro Paese, ci costringono ad adottare misure necessarie per l’auto difesa e l’autoprotezione, e poi ci accusano subito dopo di ogni sorta di peccato mortale per giustificare il proseguimento delle loro politiche e azioni aggressive contro la Russia”, ha aggiunto.

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mondiali 2026

Prossime partite

Oggi
Portogallo
19:00CESTGirone K
Uzbekistan
Inghilterra
22:00CESTGirone L
Ghana
Domani
Panama
01:00CESTGirone L
Croazia
Colombia
04:00CESTGirone K
RD Congo

Risultati

Oggi
Giordania
12FT · Girone J
Algeria
Norvegia
32FT · Girone I
Senegal
lun 22 giu
Francia
30FT · Girone I
Iraq
Argentina
20FT · Girone J
Austria
Aggiornato 16:56 CEST