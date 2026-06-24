Estate 2026: per gli italiani le vacanze sono una priorità, tra benessere personale e tempo libero, nonostante il caro prezzi

Nonostante l’aumento dei prezzi e un contesto economico che richiede maggiore prudenza nella gestione del budget familiare, le vacanze continuano a rappresentare una priorità per gli italiani. Piuttosto che rinunciare a partire, circa una persona su tre preferisce ridurre altre spese oppure accorciare la durata del soggiorno. È quanto emerge da una ricerca realizzata da Eumetra sui comportamenti di consumo legati al turismo, che fotografa un rapporto sempre più profondo tra ferie e benessere personale, come riportato da ANSA.

Estate 2026, vacanze e benessere: cambia il significato delle ferie

L’indagine evidenzia come la vacanza sia sempre meno legata all’idea di status e sempre più associata alla ricerca di equilibrio e qualità della vita. Per il 51% degli intervistati, infatti, il periodo di ferie rappresenta soprattutto l’occasione per interrompere il ritmo frenetico della quotidianità, prendendo le distanze dal lavoro, dallo studio e dagli impegni accumulati durante l’anno.

Questa esigenza appare ancora più forte tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni, dove coinvolge quasi sei persone su dieci. A confermare il valore rigenerante delle ferie è anche il 47% degli italiani, che considera la vacanza uno strumento fondamentale per recuperare energie mentali e ritrovare il proprio equilibrio. Accanto alla dimensione personale emerge anche quella relazionale.

Per il 40% del campione, infatti, partire significa soprattutto trascorrere tempo di qualità con familiari e amici. Tra le motivazioni che spingono a organizzare un viaggio figurano inoltre il desiderio di vivere esperienze difficilmente conciliabili con la routine annuale, esigenza particolarmente sentita dagli over 55, e la voglia di scoprire nuovi luoghi e vivere esperienze stimolanti, un aspetto che caratterizza soprattutto le generazioni più giovani.

Italiani, vacanze e priorità: il nuovo concetto di lusso nell’estate 2026

La ricerca mette in evidenza anche un cambiamento nel concetto stesso di lusso. Per circa un italiano su tre, il vero privilegio durante le vacanze consiste nell’avere a disposizione del tempo libero, senza orari, scadenze o vincoli. Una quota analoga identifica invece il lusso nella possibilità di visitare destinazioni mai viste prima. Seguono il contatto con la natura, indicato dal 13% degli intervistati, e il piacere di gustare il cibo con calma, lontano dalle incombenze quotidiane, citato dall’11% del campione. Rimane invece marginale il desiderio di una completa disconnessione digitale: soltanto una minoranza considera essenziale spegnere notifiche, email e dispositivi tecnologici per vivere una vacanza ideale. Nel complesso, il quadro che emerge racconta un Paese che continua a investire nelle ferie come momento di recupero personale e relazionale. In una fase caratterizzata da rincari e incertezze economiche, le vacanze si confermano una componente importante del benessere e della qualità della vita degli italiani.