Iran, Ghalibaf: "L'accordo è dichiarazione di sconfitta dell'America"

Milano, 24 giu. (askanews) – L’accordo tra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra in Medio Oriente è “la dichiarazione di sconfitta dell’America”, ha affermato mercoledì Mohammad Bagher Ghalibaf, capo della squadra negoziale iraniana. Ghalibaf, che è anche presidente del parlamento del suo paese, è intervenuto a una conferenza a Baku, capitale dell’Azerbaigian.

“Consideriamo il ritiro delle forze militari straniere dalla regione un obiettivo strategico”, ha aggiunto il capo megoziatore iraniano.