Budapest ferma l'invio di una lettera congiunta che avrebbe accelerato i negoziati per Ucraina e Moldova

L'Ungheria ha bloccato l'invio di una lettera congiunta dei 27 a Consiglio e Commissione, ostacolando la tabella di marcia che mirava ad aprire tutti i sei cluster negoziali per Ucraina e Moldova entro metà luglio. Il premier Péter Magyar ha difeso la cautela citando il rischio di un messaggio negativo per i Paesi dei Balcani occidentali.

Budapest ha impedito questa settimana un passaggio procedurale che avrebbe rafforzato l’avanzamento delle domande di adesione all’Unione europea presentate da Ucraina e Moldova. Il 15 giugno i governi europei avevano approvato all’unanimità l’apertura del primo capitolo negoziale per entrambi i Paesi, ma il nuovo ostacolo politico rischia oggi di rallentare il percorso concordato.

Secondo fonti diplomatiche, durante una votazione interna Budapest è stata l’unico stato membro a opporsi all’invio di una lettera congiunta ai vertici del Consiglio europeo e della Commissione europea documento che avrebbe formalizzato la posizione comune dei 27 capitali. La questione tornerà all’ordine del giorno la prossima settimana; intanto, la tempistica annunciata da Kyiv per completare l’apertura di tutti i cluster entro metà luglio è ora a rischio.

Il ruolo della delegazione ungherese e la linea del premier Péter Magyar

Il voto contrario riflette l’atteggiamento prudente del governo guidato da Péter Magyar nei confronti dell’adesione ucraina. Pur non opponendosi all’apertura del primo cluster, la delegazione ungherese ha chiesto la rimozione della formula “as soon as possible” dai documenti conclusivi dell’ultimo vertice dei leader europei, tenutosi la scorsa settimana a Bruxelles.

Questa modifica testimonia la volontà di Budapest di non impegnare formalmente l’Unione su scadenze ritenute troppo ravvicinate.

La giustificazione pubblica del premier

Alla chiusura del summit europeo, Péter Magyar ha motivato la posizione del suo esecutivo davanti ai giornalisti con un richiamo alla prudenza: “There are six clusters in total, and we don’t think opening them all at once is a good idea — partly because the ink on the first one isn’t even dry yet,” ha dichiarato, sottolineando il rischio di inviare un segnale sbagliato ai Paesi dei Balcani occidentali. Nella stessa intervista il premier ha richiamato l’attenzione sul percorso di lungo periodo che alcuni Stati della regione hanno seguito per aspirare all’adesione.

Impatto sulla tabella di marcia di Kyiv e Chișinău

Il blocco ungherese arriva mentre sia Kyiv sia Chișinău tentavano di imprimere un’accelerazione al processo di adesione: dopo l’ok del 15 giugno all’apertura del primo capitolo entrambi i governi avevano manifestato l’intenzione di procedere rapidamente all’apertura degli altri cluster. In particolare, il calendario ufficiale indicava la possibilità di avere tutti i sei cluster attivi entro metà luglio. La mancata unanimità tra gli Stati membri rallenta però l’adozione di atti congiunti che faciliterebbero questo avanzamento.

La mancata risposta da parte della Rappresentanza permanente dell’Ungheria a Bruxelles alle richieste di chiarimento ha lasciato spazio a interpretazioni politiche e procedurali su quale sarà il prossimo passo formale nel processo di adesione. Gli osservatori sottolineano che la procedura richiede l’unanimità dei 27 Stati, perciò anche un solo voto contrario può bloccare iniziative diplomatiche collettive.

Questioni bilaterali e sensibilità regionali

Alcuni aspetti del dissenso ungherese hanno radici nelle sensibilità bilateralI e nella percezione dell’impatto geopolitico dell’allargamento. Pur non essendo emerse conferme ufficiali su specifiche condizioni poste da Budapest riguardo a diritti di minoranza o impegni pregressi, la cautela manifesta dal governo di Péter Magyar indica una strategia di controllo sul ritmo dell’integrazione dei nuovi candidati.

Nel frattempo, la possibilità che il tema torni all’attenzione delle istituzioni europee la prossima settimana mantiene al centro del dibattito la compatibilità tra l’obiettivo di sostegno politico a Kyiv e Chișinău e la necessità di preservare equilibri interni tra gli Stati membri.

Con il protrarsi della discussione, resta da vedere se Budapest confermerà la propria posizione isolata o se si raggiungerà un compromesso che permetta di sbloccare la lettera congiunta e di ripristinare la tabella di marcia che porta all’apertura dei cluster negoziali.