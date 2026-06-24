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Ambiente: nel 2025 raccolto il 100% degli oli minerali usati, Italia leader Ue nel riciclo

Ambiente: nel 2025 raccolto il 100% degli oli minerali usati, Italia leader Ue nel riciclo

Con la raccolta del 100% degli oli minerali usati, l’avvio a rigenerazione del 98% di questi e il soddisfacimento di un terzo del del fabbisogno di lubrificanti in Italia con le basi rigenerate da lui rigenerate, il Consorzio nazionale oli usati - Conou conferma anche per il 2025 il primato italia...

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Con la raccolta del 100% degli oli minerali usati, l’avvio a rigenerazione del 98% di questi e il soddisfacimento di un terzo del del fabbisogno di lubrificanti in Italia con le basi rigenerate da lui rigenerate, il Consorzio nazionale oli usati – Conou conferma anche per il 2025 il primato italiano in Europa nel riciclo, nonostante l’anno appena trascorso sia stato particolarmente complesso per l’economia circolare.

Lo si apprende dal Rapporto di sostenibilità 2025 presentato oggi a Roma dal Consorzio. Il documento è stato per la prima volta accompagnato alla validazione dell’analisi Lca-Life Cycle Assessment da parte del Rina.

https://www.youtube.com/watch?v=2x_wCKrzi7c

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