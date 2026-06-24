Evasione fiscale su OnlyFans: la storia della modella veneziana con 350mila follower

Una modella veneziana con 350mila follower su OnlyFans è stata scoperta per evasione fiscale. La Guardia di Finanza ha quantificato 442mila euro di tasse non pagate.

Nel panorama digitale in continua espansione, emergono sempre più casi di evasione fiscale legati ai guadagni online. Un esempio recente riguarda una giovane modella veneziana, attiva su OnlyFans, che ha accumulato un ingente patrimonio senza dichiarare i propri redditi. La vicenda, emersa grazie all’indagine della Guardia di Finanza di Venezia, solleva importanti questioni sul controllo fiscale delle piattaforme digitali.

La protagonista di questa storia è una giovane donna di origine est-europea, residente a Mestre, che ha costruito una carriera online pubblicando contenuti per adulti. Con oltre 350mila follower e 73 milioni di visualizzazioni, la modella ha guadagnato circa 422mila euro in cinque anni, completamente in nero.

L’indagine della Guardia di Finanza

L’indagine condotta dal 2° Nucleo operativo metropolitano di Venezia ha portato alla luce un caso di evasione fiscale su larga scala. La Guardia di Finanza ha monitorato l’attività della modella, verificando come i suoi guadagni fossero completamente in totale evasione d’imposta. Grazie alla cooperazione internazionale europea, prevista dalla Direttiva UE 514 del 2026, è stato possibile tracciare e quantificare i guadagni non dichiarati.

La modella è stata contestata per il mancato versamento degli oneri previdenziali e delle imposte dirette e indirette. Inoltre, le è stata applicata la cosiddetta tassa etica un’addizionale fiscale del 25% prevista per chi produce e vende materiale pornografico. Questo caso rappresenta un esempio di come le autorità fiscali stiano adattando le loro strategie per contrastare l’evasione nel settore digitale.

Il fenomeno dell’evasione fiscale su OnlyFans

OnlyFans, una delle piattaforme più popolari per la condivisione di contenuti per adulti, ha registrato una crescita esponenziale negli ultimi anni. Tuttavia, questa popolarità ha portato anche a un aumento dei casi di evasione fiscale. La modella veneziana non è un caso isolato: recentemente, un’altra giovane donna nell’area di Rovigo è stata indagata per aver nascosto guadagni per 270mila euro nel triennio 2026-2026.

Il settore dei contenuti per adulti online è diventato un mercato globale con un numero crescente di creator che sfruttano piattaforme digitali per monetizzare i loro contenuti. Tuttavia, molti di questi guadagni rimangono in nero sfuggendo al controllo fiscale. La Guardia di Finanza sta intensificando i controlli su questo settore, monitorando attentamente le transazioni e collaborando con le autorità europee per garantire la trasparenza fiscale.

Questi episodi mostrano come il fenomeno dell’evasione fiscale sia sempre più diffuso nel mondo digitale e come le autorità stiano sviluppando nuove strategie per contrastarlo. La vicenda della modella veneziana è un esempio emblematico di come l’economia digitale richieda un approccio fiscale adeguato e una maggiore collaborazione internazionale.