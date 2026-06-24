Anm: Giuseppe Tango avverte sui rischi del provvedimento del Gip collegiale

Giuseppe Tango, presidente dell'Anm, ha sollevato critiche al provvedimento del Gip collegiale, temendo gravi ripercussioni per l'efficienza della giustizia

Il sistema giudiziario italiano si trova di fronte a una sfida significativa con l’introduzione del provvedimento del Gip collegiale. Giuseppe Tango, presidente dell’Anm (Associazione Nazionale Magistrati), ha espresso preoccupazioni durante un’audizione in commissione Giustizia al Senato mettendo in luce potenziali criticità operative che potrebbero emergere.

Il governo ha deciso di rinviare l’applicazione del provvedimento al prossimo anno, attraverso il dl Giustizia.

Tuttavia, Tango ha sottolineato che questo cambiamento potrebbe avere conseguenze negative sul funzionamento del sistema giudiziario, in particolare riguardo all’emissione delle misure cautelari.

Rallentamenti nelle misure cautelari e impatto sui reati gravi

Uno dei principali timori espressi da Tango riguarda il rallentamento delle procedure per l’emissione delle misure cautelari, che per loro stessa natura devono essere urgenti.

Questo potrebbe avere un impatto significativo su casi legati a reati mafiosi e a situazioni coperte dal codice rosso dove la tempestività è cruciale.

“Il provvedimento del Gip collegiale provocherà dei danni enormi sotto il profilo del rallentamento delle emissioni delle misure cautelari che per loro definizioni sono urgenti”, ha dichiarato Tango. “Penso soprattutto ai reati mafiosi legati al codice rosso”, ha aggiunto, sottolineando la necessità di mantenere un sistema efficiente per far fronte a queste emergenze.

Paralisi del sistema giudiziario e ripercussioni su altri settori

Tango ha anche avvertito che il nuovo provvedimento potrebbe causare una paralisi nel sistema giudiziario, costringendo a reperire risorse da altri settori. Questo non si limiterebbe solo all’ambito penale, ma potrebbe coinvolgere anche i giudici civili del lavoro creando un effetto a cascata di inefficienze.

“Oppure provocherà una paralisi o un attingere dal bacino di altri settori, non soltanto quello penale, ma addirittura per i giudici civili del lavoro”, ha spiegato Tango. “E tutto questo a cascata creerà delle inefficienze”, ha concluso, evidenziando la necessità di una riflessione approfondita sulle implicazioni del provvedimento.

Le dichiarazioni di Tango riflettono una preoccupazione diffusa tra i magistrati riguardo all’impatto del Gip collegiale sul sistema giudiziario italiano. Mentre il governo continua a lavorare sul dl Giustizia, l’Anm rimane vigile per garantire che le modifiche non compromettano l’efficienza e l’equità del sistema.