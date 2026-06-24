Caldo estremo in Italia: 17 città con bollino rosso e temperature record

L'Italia è nella morsa di un'ondata di calore senza precedenti, con 17 città in allerta rossa e temperature che raggiungono i 38 gradi. Scopri le conseguenze e le precauzioni necessarie.

L’Italia è sotto scacco di un’ondata di calore eccezionale che sta mettendo a dura prova città e cittadini. Le temperature record stanno causando allarmi sanitari e disagi in diverse regioni, con un impatto significativo sulla vita quotidiana e sull’economia.

Il ministero della Salute ha emesso un bollettino che segna in rosso 17 città, con temperature che sfiorano i 38 gradi nelle aree più colpite.

La situazione è particolarmente critica nelle zone settentrionali e centrali del Paese, dove l’anticiclone africano sta mantenendo un dominio inarrestabile.

Le città più colpite dall’ondata di calore

Tra le città in allerta rossa troviamo Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo a cui si aggiungono Latina e Bari.

Le temperature elevate stanno causando condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute, soprattutto per le persone più vulnerabili come anziani, bambini e malati cronici.

Nonostante la stabilità atmosferica, nel corso del pomeriggio sono previsti temporali di calore su Alpi, Prealpi, Appennino e zone interne del Centro-Sud. Questi fenomeni, seppur locali, possono portare a improvvisi sbalzi termici e condizioni meteorologiche instabili.

Le conseguenze del caldo estremo

L’ondata di calore non sta risparmiando neppure i luoghi di interesse turistico. La Torre Eiffel ha dovuto adeguare i suoi orari di apertura, chiudendo eccezionalmente alle 16 a causa delle alte temperature. Anche il Museo del Louvre ha anticipato la chiusura alle 16 fino a sabato, per garantire condizioni di visita e lavoro più sopportabili.

In Francia, l’ondata di calore ha avuto un impatto significativo sull’economia, rallentando le attività produttive. Il presidente del Medef Patrick Martin, ha dichiarato che il caldo ha un effetto negativo sulla crescita nel medio termine. Inoltre, una centrale nucleare nel sud-ovest del Paese è stata chiusa a causa di vincoli ambientali legati all’aumento della temperatura dell’acqua utilizzata per il raffreddamento.

Le misure adottate per affrontare l’emergenza

Le autorità stanno invitando la popolazione a prendere precauzioni per affrontare il caldo estremo. Tra le raccomandazioni principali ci sono bere acqua regolarmente, rimanere in ambienti freschi, limitare l’attività fisica all’aperto durante le ore più calde e prestare particolare attenzione alle persone vulnerabili.

In Spagna, l’agenzia meteorologica nazionale Aemet ha emesso allerta rossa per alcune zone del Paese, con temperature che raggiungono i 40 gradi all’ombra. Le autorità hanno imposto restrizioni per le celebrazioni della tradizionale festa catalana di San Giovanni, vietando fuochi d’artificio e falò per prevenire incendi boschivi.

L’ondata di calore è iniziata domenica e dovrebbe protrarsi almeno fino a giovedì, con temperature che rimangono ben al di sopra delle medie stagionali. Le previsioni indicano che anche i prossimi giorni saranno caratterizzati da caldo intenso e alta pressione atmosferica, con poche variazioni in vista.