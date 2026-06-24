Il CT della Francia Didier Deschamps è stato colpito da un grave lutto familiare che lo ha costretto a lasciare temporaneamente il ritiro della nazionale impegnata nei Mondiali 2026.

Mondiali 2026, lutto per Didier Deschamps: il CT lascia il ritiro della Francia

Grave perdita personale per Didier Deschamps, colpito dalla morte della madre, Ginette Deschamps, scomparsa martedì 23 giugno.

La notizia è stata diffusa attraverso una comunicazione ufficiale della Federcalcio francese, che ha immediatamente espresso cordoglio e sostegno al commissario tecnico e alla sua famiglia. L’episodio arriva mentre la nazionale è impegnata negli Stati Uniti per la fase a gironi dei Mondiali 2026, all’interno del Gruppo I, in un momento cruciale del percorso sportivo.

A seguito dell’accaduto, il CT ha lasciato il ritiro per rientrare in Francia e partecipare ai funerali, interrompendo temporaneamente la sua attività con la squadra.

Di conseguenza non sarà presente né alle sedute di allenamento né alla guida dei Bleus nell’ultima gara del girone contro la Norvegia. La selezione francese proseguirà il proprio programma dopo il rientro da una trasferta che l’ha vista passare da Philadelphia a Boston in seguito alla vittoria contro l’Iran, con una sessione di lavoro svolta al centro sportivo della Bentley University.

Lutto per Didier Deschamps: gestione della squadra e sostegno della Federazione francese

Durante l’assenza del commissario tecnico, la guida della squadra è stata affidata al vice Guy Stéphan, scelta condivisa con il presidente della federazione Philippe Diallo, presente nel ritiro per seguire da vicino la situazione del gruppo. La Federazione ha sottolineato la propria vicinanza al tecnico, garantendo continuità organizzativa e supporto umano in una fase delicata sia sul piano personale sia su quello sportivo.

Per lo staff dei Bleus si tratta inoltre di un precedente già vissuto: nel 2022 Deschamps aveva dovuto lasciare temporaneamente la squadra dopo la morte del padre, Pierre, alla vigilia di un impegno internazionale, affidando già allora la gestione del gruppo a Stéphan. In entrambe le circostanze, il lavoro della squadra è proseguito sotto una guida ad interim, con l’obiettivo di mantenere stabilità e concentrazione nonostante l’assenza del proprio commissario tecnico.

Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match des Bleus dans le groupe I (21 heures, h.f.). Le sélectionneur national a eu la douleur, ce mardi matin,… pic.twitter.com/Mqi67B0tJF — FFF (@FFF) June 23, 2026