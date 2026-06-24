È morta Cristiana Brandolini d’Adda, nipote Agnelli, figura riservata della dinastia industriale. Aveva 99 anni e dedicò gran parte della sua vita all’arte e alla cultura.

È morta all’età di 99 anni Cristiana Brandolini d’Adda, ultima nipote che era rimasta in vita di Giovanni Agnelli, il fondatore della Fiat.

Morta Cristiana Brandolini d’Adda, nipote di Agnelli: si spegne l’ultima erede diretta del fondatore Fiat

Una figura rimasta per decenni lontana dai riflettori, quasi ai margini di una delle famiglie più note dell’industria italiana.

Eppure, il suo cognome raccontava veramente tanto della storia e della cultura italiana.

Cristiana era la quinta di sette figli, prima Clara, poi Gianni. E ancora Susanna, Maria Sole, Giorgio e Umberto. Una famiglia che ha attraversato il Novecento italiano lasciando tracce profonde nell’economia, nella politica e persino nella cultura del Paese.

Sorella di Gianni Agnelli, il celebre “Avvocato”, e zia di John Elkann, oggi alla guida delle aziende di famiglia, Cristiana ha scelto un percorso diverso.

Più discreto e più silenzioso.

Mentre altri membri della dinastia occupavano le prime pagine dei giornali, lei conduceva una vita riservata… Senza clamori sì, senza particolari esposizioni pubbliche… Una presenza costante ma lontana dalle cronache mondane che spesso hanno accompagnato il nome Agnelli.

La notizia della sua scomparsa segna anche la fine di un legame diretto con la generazione dei figli del fondatore Fiat.

Un passaggio simbolico, in qualche modo. Di quelli che raccontano il trascorrere del tempo meglio di tanti discorsi.

La storia di Cristiana Brandolini d’Adda, l’ultima nipote morte di Agnelli: tra Venezia, Parigi e l’impegno per l’arte

La vita di Cristiana Brandolini d’Adda si è sviluppata soprattutto tra Venezia e Parigi. Due città diverse sì, ma entrambe profondamente legate alla cultura e all’arte, passioni che hanno accompagnato gran parte della sua esistenza.

A differenza di altri membri della famiglia, infatti, dedicò molte energie alla promozione artistica e al sostegno di fondazioni culturali. Un impegno portato avanti con discrezione, senza cercare attenzione mediatica. Un tratto che chi l’ha conosciuta ha sempre associato alla sua personalità.

Nel 1947 sposò il conte Brando Brandolini d’Adda. Da quel matrimonio assunse il cognome con cui è diventata nota e costruì una famiglia numerosa. La coppia ebbe quattro figli.

Sono dettagli che oggi riemergono mentre si ripercorre la sua storia. Una storia che attraversa quasi un secolo di vicende italiane. Guerre finite da poco, ricostruzione, boom economico, trasformazioni sociali. Tutto è cambiato attorno a lei.

Eppure Cristiana Brandolini d’Adda è rimasta una figura appartata. Quasi una presenza sullo sfondo. Non assente, ma distante dai riflettori che hanno illuminato altri membri della dinastia Agnelli.

Con la sua scomparsa si chiude una pagina familiare che affonda le radici nelle origini stesse della Fiat. Una pagina lunga novantanove anni. E adesso, inevitabilmente, consegnata alla memoria.