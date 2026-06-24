Chelsea avanti per Palestra, Ronaldinho al Ravenna e Gattuso alla Lazio: gli scenari di mercato

Il Chelsea ha messo sul piatto un'offerta sostanziosa per Marco Palestra, scavalcando l'Inter; nel frattempo arrivano ufficialità come Ronaldinho al Ravenna e Gennaro Gattuso alla Lazio, mentre diversi club bussano per profili giovani e veterani

La finestra estiva del mercato è entrata nel vivo con un colpo che potrebbe segnare la stagione: Marco Palestra esterno destro di proprietà dell’Atalanta è finito al centro di una contesa che ha visto il Chelsea superare l’Inter nelle ultime fasi.

L’operazione ha preso corpo tra proposte economiche al giocatore e trattative sul cartellino con il club bergamasco, generando tensione tra le parti interessate.

Parallelamente, la giornata ha registrato ufficialità e passi avanti per altre panchine e reparti, confermando come la sessione di mercato sia estremamente dinamica sia per i giovani che per i nomi affermati.

Il sorpasso del Chelsea su Marco Palestra

La trattativa per Marco Palestra ha visto un’accelerazione decisiva quando il Chelsea ha presentato un pacchetto economico ritenuto superiore a quello dell’Inter.

Sul tavolo ci sarebbero cifre che comprendono una parte fissa elevata, bonus e una percentuale sulla futura rivendita: queste condizioni hanno convinto l’entourage del calciatore a considerare seriamente il trasferimento in Premier League.

Le componenti dell’offerta e le reazioni

Il confronto tra offerte si è giocato su due fronti: lo stipendio proposto al giocatore e la somma riconosciuta all’Atalanta per il cartellino.

Da un lato l’Inter aveva formulato un contratto annuale con un corrispettivo più basso; dall’altro il Chelsea avrebbe offerto al calciatore un accordo di durata pluriennale con un ingaggio sensibilmente più alto e una proposta economica più convincente all’Atalanta. A fare la differenza è stata anche una chiamata del tecnico del Chelsea al giocatore per illustrarne il progetto sportivo, elemento che ha pesato nelle valutazioni finali.

Ufficialità e novità: Ronaldinho, Gattuso e rinnovi

In parallelo al duello per Palestra, la giornata di mercato ha visto alcune conferme importanti. Ronaldinho a 46 anni, è stato annunciato come nuovo giocatore del Ravenna dichiarando di voler riportare gioia e spettacolo con la sua presenza. La mossa, più simbolica che commerciale, ha avuto grande impatto mediatico per il valore simbolico del nome.

Altro annuncio rilevante riguarda la panchina: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio incarico confermato con un comunicato del club che ha sottolineato fiducia nell’esperienza e nella determinazione del tecnico. Sul fronte dei contratti di club minori, il Como ha blindato il terzino Ivan Smolcic con un rinnovo fino al 2031, mentre il brasiliano Kaiki è atteso imminente per le visite e la firma con la stessa società.

Altri movimenti e interessamenti concreti

Il mercato continua a muoversi su più fronti: la Fiorentina ha accelerato per Luca Koleosho e ha già trovato l’accordo con Kristian Thorstvedt mentre l’Atalanta avrebbe sondato il terreno per Kerim Alajbegovic. Il Lecce segue con attenzione profili esterni come Emmanuel Addai e il giovane Herba Guirassy quest’ultimo pista più complessa per i costi coinvolti.

In difesa, il centrale Diogo Leite svincolato dall’Union Berlin è finito sui taccuini di Lazio e Fiorentina. Il Venezia ha completato l’ingresso di Thierry Correia con un contratto biennale e opzione, mentre il Como lavora anche per blindare Marc-Oliver Kempf seguito dal Borussia Dortmund in caso di uscite tra i tedeschi.

Infine, per l’attacco, il Betis ha mostrato interesse per Artem Dovbyk attaccante attualmente in forza alla Roma che ha realizzato un buon rendimento nelle ultime stagioni.

La giornata ha mostrato come alcune operazioni siano già in dirittura d’arrivo, mentre altre restano in equilibrio tra offerte economiche e progetti tecnici: il mercato continua a mutate rapidamente, e i prossimi giorni potrebbero portare nuovi ribaltamenti sulla rassegna estiva.