L'aggressione è avvenuta in zona Guizza, con la donna, una 49enne, che è riuscita a fuggire.

Shock a Padova, dove una donna di 49 anni è riuscita a fuggire dal compagno che prima l’aveva presa a pugni in testa, poi minacciata con un paio di forbici. I dettagli.

Padova, donna fugge dal compagno che la picchia e la minaccia con le forbici

Violenta aggressione in zona Guizza a Padova. Una donna di 49 anni è riuscita a fuggire e a chiamare il 113 dopo che il compagni, di anni 51, l’aveva prima presa a pugni in testa poi minacciata di conficcarle un paio di forbici in testa.

Sul posto è giunta subito una pattuglia delle Volanti che ha trovato la donna sil ciglio della strada, in forte stato di agitazione. La 49enne avrebbe riferito agli agenti che la lite tra lei e il convivente era scoppiata per motivi banali ma che era poi era degenerata, con il 51enne che ha perso il controllo.

Padova, per il 51enne allontanamento d’urgenza dalla casa familiare

Mentre la donna di 49 anni aggredita è stata affidata alle cure del 118, è stato rintracciato il compagno 51enne e portato in Questura. L’uomo sarebbe già stato destinatario di due provvedimenti di Ammonimento da parte del Questore Marco Odorisio, uno del 30 maggio e uno del 23 giugno 2025, per motivi analoghi.

Il pm di turno avrebbe ora disposto per il 51enne l’applicazione dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi alla persona offesa e di contattarla.