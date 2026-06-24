Droni ucraini colpiscono la Russia: vittime e danni in Crimea

Due persone sono morte in un attacco con droni nella regione di Nizhny Novgorod, mentre a Sevastopol un blackout ha colpito la città dopo un attacco alle infrastrutture energetiche.

Mercoledì mattina, la Russia ha subito una serie di attacchi con droni provenienti dall’Ucraina, causando vittime e danni significativi. Nella regione di Nizhny Novgorod, due persone hanno perso la vita, mentre a Sevastopol, in Crimea, un attacco ha provocato un blackout nella città più grande della penisola.

Questi eventi hanno messo in luce la tensione continua tra i due paesi, con conseguenze che si estendono ben oltre i confini immediati del conflitto.

L’attacco nella regione di Nizhny Novgorod

Il governatore Gleb Nikitin ha confermato che due persone sono morte e altre due sono state ricoverate in ospedale a seguito di un attacco con droni nella regione di Nizhny Novgorod. Nikitin non ha specificato il luogo esatto dell’attacco, ma ha riferito che i detriti caduti hanno causato danni minori a un impianto industriale, diverse auto e numerosi edifici residenziali.

La regione di Nizhny Novgorod si trova a circa 600 chilometri (372 miglia) dal confine con l’Ucraina, il che dimostra la portata degli attacchi ucraini all’interno del territorio russo.

Blackout a Sevastopol

Nella città portuale di Sevastopol, in Crimea, un attacco con droni ha colpito le infrastrutture energetiche locali, causando un blackout.

Il governatore di Sevastopol, Mikhail Razvozhaev ha invitato i residenti a mantenere la calma e a ridurre al minimo il consumo di energia mentre i tecnici lavoravano per riparare i danni e ripristinare la rete elettrica.

Poche ore dopo, Razvozhaev ha annunciato che l’elettricità era stata parzialmente ripristinata nella città, che ospita la flotta del Mar Nero della Russia. Questo attacco ha evidenziato la vulnerabilità delle infrastrutture critiche in Crimea, che è stata annessa dalla Russia.

La risposta della Russia

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver intercettato 323 droni in tutto il paese e in Crimea tra martedì sera e mercoledì mattina. Questo numero significativo di droni intercettati sottolinea l’intensità degli attacchi e la capacità difensiva della Russia.

Nel frattempo, in Ucraina, un attacco con droni russi ha ucciso una donna di 56 anni nella regione di confine di Kharkiv, secondo le autorità ucraine. Questo attacco ha aggiunto un ulteriore livello di complessità al conflitto in corso, mostrando che entrambe le parti continuano a subire perdite significative.

Questi eventi recenti sottolineano la necessità di una soluzione diplomatica per porre fine al conflitto e prevenire ulteriori perdite di vite umane e danni alle infrastrutture.