Cristiana Brandolini d'Adda: la vita elegante e riservata dell'ultima Agnelli

Cristiana Brandolini d'Adda, ultima della famiglia Agnelli, si è spenta a Venezia a 99 anni. Scopri la sua vita tra Venezia, Parigi e il Friuli, il legame con Gianni Agnelli e il suo amore per le arti.

È morta a Venezia, all’età di 99 anni, Cristiana Brandolini d’Adda ultima esponente della sua generazione nella dinastia Agnelli. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, quella di una famiglia che ha segnato la storia industriale e sociale italiana.

Nata a Torino il 16 febbraio 1927 Cristiana era la quinta di sette figli di Edoardo Agnelli e Virginia Bourbon del Monte di San Faustino nipote del fondatore della FiatGiovanni Agnelli.

La sua vita è stata un viaggio tra le città più eleganti d’Europa, tra VeneziaParigi e il Friuli.

Una vita tra Venezia, Parigi e il Friuli

Cristiana Brandolini d’Adda ha diviso la sua esistenza tra luoghi che sembrano appartenere a una geografia sentimentale. Venezia, con la sua luce fragile e i silenzi sull’acqua, è stata la sua ultima dimora.

A Parigi, sulla Rive Gauche ha vissuto dal 1968 mentre in Friuli ha trovato rifugio nella tenuta di Vistorta con la sua villa e il parco all’inglese ridisegnato da Russell Page.

La tenuta di Vistorta è stata uno dei luoghi simbolo della famiglia Brandolini d’Adda, un paesaggio domestico e aristocratico dove la storia familiare si intrecciava con il gusto per i giardini, per gli interni e per l’arte del ricevere.

Un mondo ordinato e insieme libero, dove la bellezza non era decorazione ma forma di vita.

Il legame con Gianni Agnelli e l’amore per le arti

Particolarmente forte è stato il legame con il fratello Gianni Agnelli l’Avvocato. Con lui condivideva il gusto, la misura, una certa idea dello stile come disciplina interiore prima ancora che come apparenza. In Cristiana c’era la stessa naturalezza delle cose non cercate: un modo di scegliere, di abitare, di vestire e di tacere che raccontava più di molte parole.

Nel 1947 Cristiana sposò il conte Brando Brandolini d’Adda conte di Valmareno, nella basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina, a Roma. Dal matrimonio nacquero quattro figli: TibertoLeonelloNuno e Brandino.

Celebre per l’eleganza, Cristiana è stata ritratta da Cecil Beaton e Horst P. Horst ammirata per il suo gusto nella moda e negli interni. Spirito libero e amante delle arti, ha sostenuto realtà culturali come la Fondation de la Vocation di Marcel Bleustein-Blanchet e il Watermill Center di Robert Wilson.

Un’icona senza esibizione

Cristiana Brandolini d’Adda è stata una delle regine internazionali del bel mondo e del jet set. La sua era una mondanità senza esibizione, un’eleganza che non aveva bisogno di clamore. Sapeva stare al centro di un’epoca rimanendo un passo indietro: ed era proprio quella distanza a renderla ancora più affascinante.

Con la sua morte si chiude una pagina della dinastia Agnelli, ma anche una stagione dell’aristocrazia europea e italiana. Se ne va una donna che ha conosciuto il peso dei cognomi, la forza dei legami familiari, il fascino delle grandi case e la solitudine discreta di chi appartiene alla storia senza volerla occupare.

Resta l’immagine di una presenza elegante e appartata, capace di attraversare quasi un secolo senza consumarsi nella scena. Ultima della sua generazione, Cristiana Brandolini d’Adda porta con sé un mondo intero: quello della misura, della grazia, dei salotti internazionali e delle case abitate come opere d’arte.