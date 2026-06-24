Un grave guasto ai sistemi di comunicazione ferroviaria ha paralizzato la circolazione dei treni in Germania per diverse ore nella tarda serata di ieri, causando il blocco simultaneo di collegamenti urbani, regionali e a lunga percorrenza. Ecco gli ultimi aggiornamenti e com’è la situazione ora.

Germania, blocco totale dei treni per guasto al sistema di comunicazione

In Germania il traffico su rotaia è stato completamente paralizzato per quasi tre ore a causa di un malfunzionamento su vasta scala, nella tarda serata di ieri, probabilmente collegato a un aggiornamento del sistema di comunicazione digitale ferroviario GSM-R. Il guasto ha provocato il collasso improvviso delle comunicazioni radio tra treni e centri di controllo, mettendo fuori uso la gestione operativa dell’intera rete.

Di conseguenza, la circolazione è stata sospesa in modo immediato e coordinato: la compagnia nazionale Deutsche Bahn e gli operatori privati hanno ordinato lo stop totale dei convogli in viaggio. La direttiva prevedeva di raggiungere la stazione più vicina e far scendere i passeggeri per evitare situazioni di rischio lungo la rete.

L’interruzione ha coinvolto tutti i tipi di servizio ferroviario, dagli ICE alle linee suburbane, con particolare gravità nella Renania Settentrionale-Vestfalia, dove si è registrata una paralisi quasi totale della circolazione.

Anche gli operatori regionali hanno confermato l’emergenza: la compagnia privata Metropol ha segnalato il blocco delle comunicazioni invitando i viaggiatori a non intraprendere più spostamenti in treno. Allo stesso modo Metronom ha comunicato che i convogli sono stati costretti a fermarsi o a proseguire solo fino alla stazione successiva, con successivo sgombero dei passeggeri.

Germania, blocco totale dei treni per guasto al sistema di comunicazione: circolazione in lenta ripresa

Dopo ore di caos, la situazione ha iniziato a stabilizzarsi nella notte. I primi treni sono tornati a circolare poco prima dell’una, segnando la fine del blocco più grave. La dirigenza di Deutsche Bahn ha confermato la progressiva ripresa della circolazione, dichiarando che “Dopo 90 minuti di interruzione, tutti i treni sono di nuovo in circolazione”. È stato inoltre aggiunto che “Siamo riusciti a stabilizzare la situazione utilizzando un sistema di emergenza. Ora dobbiamo determinare la causa”.

Le prime ipotesi indicano che il disservizio possa essere stato causato da un aggiornamento software che ha compromesso il sistema di comunicazione, anche se non esiste ancora una conferma ufficiale. La notte tra il 23 e il 24 giugno ha rappresentato una delle più gravi interruzioni recenti della rete ferroviaria tedesca, risolta solo grazie all’attivazione di sistemi di emergenza e al successivo ripristino graduale del controllo operativo.