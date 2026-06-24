Carte fedeltà che funzionano: con Sprint24 un pezzo di PVC nel portafoglio fa marketing

Carte fedeltà del supermercato, tessere di palestre e associazioni, badge aziendali: piccoli rettangoli di plastica che continuano a svolgere un lavoro silenzioso. Ogni volta che vengono estratte ricordano un marchio, e ogni volta che restano nel portafoglio occupano uno spazio che il digitale, sepolto in una schermata tra decine di altre, non presidia allo stesso modo.

La tessera fisica che il digitale non ha cancellato

La forza della card fisica sta nella sua presenza costante e involontaria. Una tessera nel portafoglio viene vista e maneggiata anche quando non serve, ogni volta che si cerca un documento o una banconota. È una forma di esposizione al marchio che non richiede notifiche, non dipende dalla batteria del telefono e non si perde tra le applicazioni. In termini di marketing, è un punto di contatto a costo marginale quasi nullo dopo la produzione: una volta consegnata, la card continua a lavorare da sola per mesi o anni.

Questo spiega perché, nonostante la spinta verso il digitale, le tessere plastificate restino diffuse. Come si legge anche tra le indicazioni dei fornitori di stampa, una card portata sempre con sé contribuisce a fare pubblicità all’azienda di cui porta il logo. Non sostituisce le strategie digitali, ma le affianca con una presenza materiale che il cliente sceglie volontariamente di tenere addosso. È un vantaggio che pochi altri strumenti promozionali possono vantare: difficilmente si conserva nel portafoglio un volantino, mentre una tessera utile ci resta a lungo.

Fidelizzare o organizzare: due funzioni della card

Dietro l’apparente uniformità delle tessere si nascondono due funzioni distinte. La prima è la fidelizzazione: la tessera punti del negozio, la card del programma fedeltà, lo strumento che lega il cliente a un marchio offrendo vantaggi e raccogliendo, allo stesso tempo, informazioni sugli acquisti. Qui la card è a tutti gli effetti uno strumento di marketing, pensato per aumentare la frequenza di acquisto e il valore del cliente nel tempo.

La seconda funzione è organizzativa. Badge per i dipendenti, tessere associative, card di accesso: in questo caso la plastica serve a identificare, a regolare l’ingresso a un luogo o a un servizio, a far interagire una persona con i sistemi di un’azienda. Un badge con banda magnetica, per esempio, viene usato per registrare l’orario di entrata e uscita dal lavoro. A questa famiglia appartengono anche i cartellini muniti di foro, pensati per essere esibiti durante fiere ed eventi sportivi, dove la card diventa un segno di riconoscimento temporaneo ma comunque legato a un’organizzazione e al suo marchio. Le due funzioni possono anche convivere nello stesso oggetto, ma capire a quale delle due risponde la card serve a impostare correttamente progetto grafico, materiali e finiture, evitando di produrre uno strumento sovradimensionato o, al contrario, insufficiente all’uso previsto.

Perché il PVC: resistenza e durata

Il materiale non è una scelta neutra. Il PVC si è imposto come standard per le tessere proprio perché risponde a un requisito che il cartoncino non garantisce: la resistenza all’uso prolungato. Una card di qualità ha uno spessore di 0,76 millimetri, lo stesso di una comune carta di credito, e questo non è un caso. È lo spessore che bilancia rigidità e maneggevolezza, che entra senza problemi nelle fessure dei lettori e che sopporta anni di passaggi nel portafoglio senza piegarsi o sfaldarsi.

La durata, del resto, è il presupposto stesso dell’efficacia promozionale: una tessera che si rovina dopo poche settimane smette di fare il suo lavoro e comunica un’immagine di scarsa cura. Il PVC mantiene colori vivaci e caratteri leggibili nel tempo, e ammette finiture e lavorazioni che ne aumentano la funzionalità. La laminazione lucida fronte e retro protegge la superficie, mentre opzioni come la numerazione progressiva o lo spazio per la firma rispondono a esigenze specifiche, dalla gestione di serie numerate alle tessere che richiedono un’identificazione personale. Per chi gestisce un programma a serie controllate, per esempio una raccolta a premi o un parco di badge aziendali, questa funzione semplifica tracciamento e sostituzioni. La resa cromatica, infine, è affidata alla stampa a colori HD con metodo CMYK ad alta definizione, che restituisce loghi e immagini con precisione.

Biglietti da visita in pvc: le proposte di Sprint24

Tradurre tutto questo in un prodotto finito richiede un fornitore in grado di gestire materiali e finiture specifiche. Tra i servizi disponibili c’è la stampa dei biglietti da visita in pvc della tipografia online Sprint24, che realizza tessere in PVC nel formato standard da 8,5 per 5,4 centimetri, con stampa fronte e retro e le opzioni di personalizzazione viste sopra. L’azienda stampa nel proprio stabilimento di Roma, con una produzione interna che consente di seguire la lavorazione e una storia di oltre vent’anni nel settore.

Il punto, al di là del singolo fornitore, è cambiare prospettiva su un oggetto che tendiamo a sottovalutare. Una tessera fedeltà ben progettata e stampata su un materiale durevole non è un costo accessorio, ma uno strumento di comunicazione che continua a produrre effetti molto dopo la consegna. In un periodo in cui conquistare l’attenzione del cliente è sempre più difficile e costoso, un pezzo di PVC che il cliente sceglie di portare con sé resta uno dei pochi spazi pubblicitari che non bisogna contendere a nessuno. Non è un dettaglio da poco: in un mercato in cui ogni contatto pubblicitario ha un prezzo crescente, disporre di un supporto che il cliente custodisce volontariamente significa abbattere il costo di ogni singola esposizione al marchio.