Kioene torna on air con OMD Italia e accelera la propria evoluzione nel plant-based 

Kioene avvia una nuova fase di comunicazione, rafforzando il proprio posizionamento nel plant‑based attraverso una strategia media integrata e un approccio orientato a innovazione, qualità e cultura alimentare consapevole.

MILANO, 9 aprile 2026 – Kioene, primo produttore italiano di gastronomia vegetale, torna in comunicazione e annuncia la nuova partnership con OMD Italia, agenzia del gruppo Omnicom Media, volta ad accompagnare la nuova fase di evoluzione del marchio.

Una collaborazione che nasce con un obiettivo chiaro: consolidare e accelerare il percorso di trasformazione intrapreso lo scorso autunno, rafforzando un posizionamento sempre più distintivo e contemporaneo. Al centro, la costruzione di un ecosistema visivo ad alto impatto, capace di esprimere con coerenza i valori fondanti del brand: qualità, innovazione e una visione dell’alimentazione più consapevole e accessibile.

Il debutto della partnership, previsto questa settimana, segna l’inizio di un nuovo capitolo per Kioene. La strategia media si sviluppa attraverso formati video da 15” e 30’’, orchestrati attraverso un perfetto bilanciamento tra la forza del broadcasting tradizionale e la precisione chirurgica del Digital Video, YouTube e Connected TV. Un approccio integrato che consente al brand di presidiare i momenti chiave del consumo mediatico, mantenendo coerenza narrativa e massima efficacia.

Elemento distintivo della pianificazione è l’utilizzo avanzato dei dati: OMD costruisce audience altamente qualificate, affini ai mondi del wellness e del ready-to-eat, ottimizzando gli investimenti e garantendo contesti di qualità e una delivery mirata.

“Per noi comunicare significa costruire cultura, non solo awareness. Kioene nasce con l’ambizione di proporre un modo diverso di nutrirsi: più consapevole e responsabile. Con questa nuova tappa del nostro percorso di comunicazione vogliamo rafforzare il nostro ruolo di guida nel plant-based, ricordando ancora una volta il valore del cibo come gesto quotidiano capace di generare impatto positivo.” Ha dichiarato Cristian Modolo, Direttore Marketing di Kioene.

“Il nostro obiettivo con Kioene non è solo la visibilità, ma la rilevanza.” Dichiara Francesca Costanzo, managing Director di OMD Italia. “Oggi le aziende non cercano semplici agenzie media, ma partner evoluti capaci di convertire le informazioni in valore reale. La nostra missione è rendere ogni contatto un’esperienza unica, integrando creatività e innovazione tecnologica per garantire risultati tangibili ai nostri clienti.”

Con questo nuovo flight, Kioene non si limita a raccontare i propri prodotti, ma riafferma la propria leadership culturale nel settore alimentare. Una leadership che si fonda su valori concreti – rispetto per le persone, attenzione all’ambiente, innovazione continua – e su una strategia media capace di trasformare la complessità tecnologica in un vantaggio competitivo tangibile.

KIOENE

KIOENE, Società Benefit, da oltre 35 anni è specializzata in prodotti a base di proteine vegetali e dal 1988 opera ogni giorno, con competenza e passione, per sviluppare e offrire alimenti innovativi a base di proteine vegetali, freschi e surgelati, che siano sempre gustosi e buoni, contraddistinti da un elevato livello di servizio per vivere esperienze di gusto nuove e genuine, che permettono a tutti di mangiare bene e farsi del bene. Scegliere prodotti KIOENE significa trasformare la spesa in un gesto concreto per il cambiamento, ogni acquisto diventa un passo verso un’alimentazione più consapevole e rispettosa dell’ambiente.