Stampa online personalizzata? Con Pixartprinting ogni idea diventa realtà 

Formati, materiali, finiture e tempi di consegna devono poter rispondere con precisione alle esigenze del brand, senza costringere aziende e professionisti dentro schemi rigidi o soluzioni standard.

È proprio su questa libertà progettuale che Pixartprinting ha costruito il proprio modello di stampa online, affermandosi come un autentico punto di riferimento per tutti coloro che cercano qualità, flessibilità e controllo su ogni fase del processo.

Il risultato? La capacità di trasformare esigenze molto diverse tra loro in strumenti di comunicazione concreti, coerenti con l’identità visiva del brand e perfettamente allineati agli obiettivi del progetto.

Un unico sistema per qualità, servizio e personalizzazione

L’esperienza trentennale nel settore grafico, il contributo quotidiano di 1.200 professionisti e una capacità produttiva che supera 15.000 lavorazioni al giorno permettono a Pixartprinting di sostenere un’offerta estremamente ampia, senza mai rinunciare al controllo del dettaglio.

La sede di 35.000 mq, supportata da oltre 100 macchine industriali di ultima generazione, consente di mantenere elevati standard qualitativi anche su richieste molto diverse tra loro, mentre la presenza del brand raggiunge oggi oltre 1 milione di clienti in Europa. Dal 2025, l’apertura dello stabilimento di Pittsburgh, Pennsylvania, ha esteso ulteriormente la capacità di servizio anche agli Stati Uniti.

Da questa impostazione prende forma un catalogo che supera 4 milioni di prodotti, pensato per adattarsi a identità visive, packaging, materiali per eventi, publishing, retail e strumenti di networking professionale.

La qualità del risultato finale passa prima di tutto dalla qualità di stampa: resa ad alta definizione, finiture curate nel taglio e nella confezione e materiali selezionati con attenzione permettono di mantenere standard elevati anche su progetti molto diversi tra loro.

A questo si aggiunge il file check automatico e gratuito, che verifica parametri fondamentali come dimensioni del documento, risoluzione, presenza di colori Pantone, font non convertiti in tracciato e corrispondenza tra le pagine previste e quelle effettivamente presenti nel file.

Un altro elemento distintivo è la rapidità del servizio. Per molti prodotti, la stampa avviene anche in 24 ore, con consegna effettuata da corrieri autorevoli, possibilità di selezionare in fase di preventivo la data esatta di arrivo e spedizione gratuita su numerose opzioni.

Senza scordare, chiaramente, la consulenza e l’assistenza professionali, con esperti sempre disponibili via mail, telefono, chat e social per supportare aziende e professionisti nella scelta del supporto più adatto, nella corretta preparazione del file e in tutte le fasi successive all’ordine.

Biglietti da visita: il valore del primo contatto professionale

Tra le molteplici possibilità offerte dal catalogo, i biglietti da visita rappresentano una delle soluzioni più efficaci per trasformare la personalizzazione in uno strumento concreto di identità professionale.

Spesso vengono percepiti come un supporto secondario, quasi un dettaglio operativo, ma in realtà continuano a svolgere un ruolo decisivo nel modo in cui un brand, un professionista o un’azienda vengono percepiti al primo incontro. La scelta di materiali, formato e finiture contribuisce infatti a trasmettere immediatamente stile, posizionamento e attenzione al dettaglio.

La proposta firmata Pixartprinting permette di lavorare su un’ampia varietà di configurazioni, partendo dai formati classici in carta fino ad arrivare a soluzioni più distintive in carte speciali, pvc o versioni adesive. A queste si aggiungono opzioni creative come il formato quadrato, pieghevole, accoppiato o con angoli arrotondati, pensate per chi desidera rendere il supporto ancora più riconoscibile e coerente con il proprio linguaggio visivo.

Un ulteriore elemento di valore è rappresentato dall’editor online gratuito, che consente di sviluppare la grafica in modo rapido e intuitivo, facilitando la personalizzazione del layout e permettendo di tradurre con precisione l’identità del brand anche in un formato essenziale ma altamente rappresentativo.

La personalizzazione come principio operativo

Nella stampa online contemporanea, la differenza non si misura soltanto nell’ampiezza dell’offerta, ma nella capacità di adattare supporti, materiali, finiture e tempi alle reali esigenze di chi comunica. Anche nei formati più essenziali, come nel caso dei biglietti da visita, la possibilità di modellare il risultato sul linguaggio del brand diventa un elemento che incide direttamente sulla qualità percepita e sulla riconoscibilità del messaggio.

Perché per Pixartprinting, “personalizzazione” è la parola d’ordine: un principio che attraversa catalogo, servizio e consulenza, trasformando ogni richiesta in una risposta costruita con precisione sulle necessità di aziende e professionisti.