Temptation Island 2026: le 13 tentatrici e le coppie protagoniste della prima puntata

Elenco e descrizione delle 13 tentatrici di Temptation Island 2026, dai volti noti alle new entry, con informazioni su età, provenienza e legami noti; riepilogo delle sette coppie che partecipano al programma, con la durata delle relazioni.

Le riprese della nuova edizione di Temptation Island si sono concluse e, mentre il programma si prepara a tornare in onda, emergono i profili delle protagoniste femminili che entreranno nel villaggio. La prima puntata è prevista per la sera del 24 giugno e le dinamiche tra coppie e tentatori/tentatrici saranno al centro dell’attenzione. Dopo le settimane di registrazione, tutte le coppie hanno già lasciato la struttura e sono tornate alle rispettive vite, ma le figure entrate per mettere alla prova i legami restano un elemento fondamentale del racconto del reality.

Profilo delle 13 tentatrici: dai concorsi di bellezza ai volti meno noti

Tra le candidate a mettere in crisi le relazioni spiccano volti che provengono sia dal mondo della moda che dai contest di bellezza. Nicole Cena è una delle tentatrici: già nota per apparizioni televisive in programmi come Ciao Darwin e Scherzi A Parte porta con sé l’esperienza dei concorsi e delle comparsate in tv.

Al suo fianco, un altro nome che arriva dal circuito delle reginette è Giulia Colacchi che su Instagram vanta oltre 42 mila follower e ha un legame passato con un ex volto del programma, Igor Zetti, che era stato tentatore in un’edizione precedente con Perla Vatiero.

Non manca poi la curiosità per le partecipanti meno note: Sara Iurato e Francesca Curti sono entrambe presenti tra le 13 tentatrici ma al momento non emergono informazioni pubbliche significative sul loro conto.

Questo lascia spazio a sorprese durante le puntate, quando il montaggio e le dinamiche con i concorrenti potranno rivelare aspetti nuovi.

Ring di esperienze: influencer, creator e imprenditrici

La rosa comprende anche profili digitali e figure con esperienze manageriali. Elisa Vaccargiu è una content creator nota per essere stata legata ad Alessio Bruno ex partecipante di Temptation Island, elemento che la collega indirettamente alla storia del programma. Patrizia Zylka eletta Miss Lingerie 2026 è invece imprenditrice di un brand di moda e lavora in televisione, portando nel villaggio una miscela di esperienza mediatica e attività imprenditoriale.

Altri volti: età, città d’origine e nomi ancora riservati

Tra le giovani che approdano al villaggio c’è Flavia Punzo una studentessa di 23 anni originaria di Napoli il cui obiettivo professionale è diventare nutrizionista. Dalla capitale arriva invece Lucrezia Mori modella romana che completa il gruppo delle partecipanti con background da passerella. A completare l’elenco figurano Vittoria Licata anch’essa modella e reginetta di bellezza, e Federica Maini modella di professione.

Infine, tre nomi restano per ora più enigmatici: GiadaClarissa e Martina. I loro profili Instagram non sono stati resi pubblici al momento, il che aumenta la curiosità degli spettatori in vista delle trasmissioni.

Le sette coppie protagoniste: durata delle relazioni e stato d’animo

Al centro della nuova edizione ci sono sette coppie chiamate a mettere alla prova il loro rapporto. Ecco la lista completa con la durata delle relazioni: Gabriele e Sara sono insieme da 6 anniDanilo e Francesca da 4 anniGiovanni e Sabrina da 6 anniCristian e Soraya da 1 anno e 8 mesiDiamante e Bernadette da 16 anniAndrea e Iris da 3 anni infine Rosario e Alessandra sono insieme da 2 anni e 8 mesi.

Registrate le sequenze e completati i montaggi, le coppie hanno fatto ritorno alle loro città, con stati d’animo diversi: alcune hanno scelto di proseguire la relazione lontano dalle telecamere, altre hanno preferito interromperla e tornare a una vita da single. Anche tra i tentatori e le tentatrici l’esperienza si è conclusa: pur non essendo parte delle coppie, spesso riescono a ritagliarsi uno spazio narrativo significativo nel corso delle puntate.

La prima puntata in onda il 24 giugno svelerà i primi scontri e i primi sviluppi: la convivenza forzata, i falò e i confronti sono elementi che da sempre alimentano dibattito e attenzione mediatica. Per chi segue il programma, sarà l’occasione per scoprire come si comporteranno le coppie sotto la pressione delle nuove presenze femminili nel villaggio e quali tentatrici riusciranno a emergere nel racconto televisivo.