Toyota taglia la produzione di 100.000 veicoli per la crisi dello Stretto di Hormuz

Il gigante automobilistico Toyota ridimensiona la produzione globale di 100.000 veicoli entro febbraio 2027, con impatti significativi sui modelli più popolari e sui mercati chiave

Il settore automobilistico sta vivendo una fase di turbolenza senza precedenti, con Toyota che ha annunciato un significativo ridimensionamento della produzione globale. La decisione, che riguarda un taglio di 100.000 veicoli entro febbraio 2027, è una diretta conseguenza del calo della domanda innescato dalla crisi dello Stretto di Hormuz.

La chiusura di questa importante rotta petrolifera, provocata dagli attacchi statunitensi e israeliani sull’Iran ha causato un’impennata dei prezzi del carburante.

Questo aumento dei costi ha compresso i consumi nel settore automotive, colpendo in particolare mercati strategici come la Cina e il Medio Oriente.

Impatti sui modelli e sui mercati

Toyota aveva già avviato una riduzione della produzione domestica di veicoli destinati al Medio Oriente, con un taglio di 40.000 unità tra marzo e aprile.

Inoltre, la casa automobilistica aveva pianificato riduzioni all’output estero per 83.000 unità nel periodo giugno-novembre.

Tra i modelli più colpiti figurano le versioni a benzina del Suv RAV4 e della berlina Avalon. Anche la gamma elettrica per la Cina, un mercato ad alta competitività dove i veicoli EV guidano già le vendite, ha subito riduzioni che riguardano almeno tre modelli targati Toyota.

Strategie di compensazione

Sul fronte domestico, Toyota prevede un incremento produttivo di 4.200 unità nella seconda metà dell’anno rispetto ai piani di maggio. Questo aumento riguarda principalmente l’output di modelli come il RAV4 e il Land Cruiser 250 a parziale compensazione della riduzione del segmento Lexus ES per il mercato cinese.

Prospettive future e previsioni

Secondo le stime attuali, Toyota punta a produrre circa 10 milioni di veicoli nell’anno fiscale che termina a marzo 2027. L’utile netto consolidato è stimato a 3.000 miliardi di yen (circa 16,3 miliardi di euro), in calo del 22% su base annua.

Questa situazione evidenzia come le tensioni geopolitiche e le crisi energetiche possano avere un impatto significativo sulle strategie produttive delle grandi aziende. Toyota, nonostante i tagli, continua a mantenere una posizione di leadership nel settore automobilistico, adattandosi alle nuove sfide del mercato.