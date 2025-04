Marche: sindaco Filottrano Paolorossi contro dipendenti lavativi, 'per loro conta solo la paga'

Filottrano, 3 apr. (Adnkronos) - "Mi sono reso conto anche se lo sapevo già, che una parte di loro hanno a cuore solo lo stipendio". Il sindaco di Filottrano, Luca Paolorossi, non le manda a dire e tramite un post sui social ha lanciato il suo grido di allarme contro i fannulloni in...

Filottrano, 3 apr. (Adnkronos) – "Mi sono reso conto anche se lo sapevo già, che una parte di loro hanno a cuore solo lo stipendio". Il sindaco di Filottrano, Luca Paolorossi, non le manda a dire e tramite un post sui social ha lanciato il suo grido di allarme contro i fannulloni in Comune che a suo dire pensano solo allo stipendio. "Soggetti come questi rovinano l’immagine del dipendente pubblico innamorato della professione e che con buona coscienza, ogni mattina, si alza per creare valore aggiunto per la comunità", spiega Paolorossi. "La cittadinanza ci chiede sempre di intervenire, è quindi un appello che faccio a tutti i dipendenti comunali", ha sottolineato il sindaco interpellato sulla vicenda.

"Ci sono organi preposti, ma per abitudine o per un sistema rodato, non si è mai fatto niente", ha scritto Paolorossi che descrive una realtà che ha osservato e documentato personalmente. "Sono stato votato per cambiare e non per allinearmi", ha aggiunto Paolorossi che fa riferimento anche a Ripatransone, in provincia di Ascoli Piceno, dove il sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi aveva intrapreso un’iniziativa simile. "Il mio collega Sindaco di Ripatransone consigliava un mazzo di carte ad alcuni dipendente lavativi, io consiglio solo di vergognarsi", ha tuonato Paolorossi che ha a cuore la sua comunità, tradita da questi atteggiamenti che minano anche la fiducia nei confronti delle istituzioni.