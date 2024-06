Dopo i rumors in merito all’ultima canzone di Fedez e ai riferimenti rivolti a Chiara Ferragni nel testo, Anna Pettinelli, ospite nel salotto di Pomeriggio 5, è convinta che Fedez abbia commesso un passo falso.

Le dure parole di Anna Pettinelli

«Sì ho sentito del pezzo, tra l’altro non ha fatto nemmeno una cosa nuova, Shakira l’aveva già fatto ed era stata più pungente. Però io trovo che con tutte le cose che uno poteva scrivere, lui poteva anche evitare. Questa è una situazione complessa, che doveva essere chiarita».

E sul testo, aggiunge:

«Il testo del pezzo non è così grave, ma poteva evitare. Questo brano è un manifesto, è una cosa voluta, non è che gli è venuto per caso di farla».

Il commento sul brano è stato accompagnato da una ulteriore critica, in merito agli ultimi gossip sul rapper: le frequenti paparazzate dopo la fine della sua relazione, anche in questo caso la Pettinelli non le ha mandate a dire:

«Loro due si sono lasciati, lui adesso gira con altre… ma un po’ di superiorità non poteva dimostrarla? Parla di fiumi, d’amore, di altro. C’è da dire che lui ha voluto capitalizzare la situazione, ha voluto togliersi un sassolino dalle scarpe, che non è nemmeno un sassolino, ma di più. Lui poi un po’ ci gioca, ma io avrei evitato».

La risposta di Fedez

Al momento Fedez non ha rilasciato nessun commento relativo alla critica di Anna Pettinelli, ma durante il release party, il rapper ha chiaramente affermato, senza mezzi termini: