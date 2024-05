La definisce un jackpot alle slot, poi parla di una storia in salita dove si stavano facendo del male a vicenda. Vediamo tutti i dettagli della nuova hit di Fedez.

Il nuovo brano di Fedez

Alla mezzanotte del 31 maggio, ufficialmente sarà fuori il nuovo brano di Fedez ed Emis Killa, “Sexy shop”. Il testo è pieno di citazioni esplicite sul matrimonio ormai terminato con l’influencer Chiara Ferragni.

Dopo i primi mesi di relativo silenzio, ora Fedez si sta riprendendo dal termine della relazione, anzi addirittura pare abbia una nuova fiamma. Nel nuovo singolo di sfoga, con diversi riferimenti a Chiara Ferragni e sui social è scoppiato il delirio.

La canzone è già un tormentone e ha tutte le carte in regola per diventare una hit estiva. È un ritorno alle origini musicali del rapper ma soprattutto era molto attesa proprio per capire cosa dicesse nel testo perché c’erano degli spoiler in merito ai riferimenti al divorzio. In effetti le frecciatine ci sono e sono anche piuttosto evidenti.

Le frecciatine di Fedez a Chiara Ferragni

Il brano vuole essere un po’ uno sfogo per il rapper, che parla inizialmente di un bel rapporto, definito come un jackpot alle slot, poi però dice di essere andato ko.

“Dici che sono un bastardo ma io per te non cambio”, questo un altro passaggio del testo.

Ancora: “È una vita in salita, una storia infinita. Che poi è finita, perché farci del male, è una fede nuziale con il foro di uscita. Per ogni tua amica assetata di fama eri acqua sorgiva. Mani di fata, io ti ho sfiorate, tu sei sfiorita”.

In effetti già nell’intervista a Belve aveva accusato il team e le amiche di Chiara. Parlando di questo testo, Fedez ha detto: “Ho scritto le barre più educate e precise che si potessero fare rispetto al rapporto fra me e Chiara. La rispetto, è la madre dei miei figli. Non posso dire lo stesso su chi le è stato attorno, non avrò pietà per loro”.