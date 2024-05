“50 Special” dei Lunapop è una hit che ha fatto la storia, uno spartiacque di quel periodo indimenticabile compreso tra la fine degli anni ’90 e l’approssimarsi del terzo millennio, quello scoppiettante 2000 foriero di nuove mode, scoperte e innovazioni, soprattutto sul lato della cultura pop. In questo articolo vi proporremo alcune curiosità sull’iconico gruppo, capitanato da Cesare Cremonini, il testo e il significato della canzone “50 special”.

Vespe truccate e colli bolognesi

In radio, nessuno sapeva da dove provenisse “50 Special”. Non c’era nessuna grande casa discografica dietro. Fu infatti la Universo, una piccola etichetta indipendente di Roma, a pubblicare questo disco. Il suono è brit-pop, ma senza le chitarre distorte: è puro pop, ma sembra musica suonata dal vivo. Una strisciata di pianoforte e via, seguendo un ritmo incalzante che apre il sipario di una canzone di 3 minuti e 30 secondi esatti. Il testo celebra la giovinezza, l’indipendenza e la libertà.

Lunapop, “50 Special”: significato e testo della canzone

“50 Special”, una delle canzoni più amate dal pubblico, è un omaggio alla Vespa 50 Special, il sogno di molti adolescenti. La Vespa diventa un simbolo di libertà, permettendo di evadere dalla città “con le ali sotto ai piedi” e di sentirsi sempre in vacanza.

Vespe truccate anni ’60

Girano in centro sfiorando i 90

Rosse di fuoco, comincia la danza

Di frecce con dietro attaccata una targa

Dammi una Special, l’estate che avanza

Dammi una Vespa e ti porto in vacanza

Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi

Se hai una Vespa Special che ti toglie i problemi

Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi

Se hai una Vespa Special che i toglie i problemi

E la scuola non va

Ma ho una Vespa, una donna non ho

Ho una Vespa, domenica è già

E una Vespa mi porterà (Mi porterà, mi porterà)

Fuori città

Fuori città

Fuori città

Fuori città

Fuori città

Esco di fretta dalla mia stanza

A marce ingranate dalla prima alla quarta

Devo fare in fretta, devo andare a una festa

Fammi fare un giro prima sulla mia Vespa

Dammi una Special, l’estate che avanza

Dammi una Vespa e ti porto in vacanza

Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi

Se hai una Vespa Special che ti toglie i problemi

Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi

Se hai una Vespa Special che i toglie i problemi

E la scuola non va

Ma ho una Vespa, una donna non ho

Ho una Vespa, domenica è già

E una Vespa mi porterà (Mi porterà, mi porterà)

Fuori città

Fuori città

Fuori città

Che fine hanno fatto i Lunapop?

Dopo la separazione dai Lunapop, iniziò la brillante carriera solista di Cesare Cremonini (nato a Bologna il 27 marzo 1980), che rimane tutt’oggi uno dei cantautori italiani più prolifici e seguiti. Nel corso degli anni, ha pubblicato sette album in studio, tre dal vivo e tre raccolte. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui due Premi Lunezia, cinque Music Awards, un Nastro d’argento per la migliore canzone originale (“Amor Mio” dal film “Padroni di casa” del 2013) e un primo posto al Festivalbar.

La storica “spalla” di Cremonini dai tempi dei Lunapop è Nicola “Ballo” Balestri (nato a Bologna il 20 giugno 1982), bassista del gruppo che nel corso del tempo ha ampliato le sue collaborazioni con altri artisti. Ballo ha saputo conquistarsi anche i propri spazi, continuando a crescere artisticamente e studiando al conservatorio di Bologna. Da diversi anni, è anche un DJ e appare in televisione nel programma di Geppi Cucciari “Splendida cornice”, in onda su Rai Tre.

Gabriele Gallassi (nato a Bologna il 27 gennaio 1981), chitarrista acustico dei Lunapop, è tornato a parlare negli ultimi anni in un’intervista al Corriere di Bologna. In tale occasione ha ricordato i tempi in cui militava nella band, parlando anche della sua carriera attuale. Dopo essersi laureato in Giurisprudenza, Gallassi si occupa di brand reputation e ha fondato Tutela Digitale e Linkiller, un’applicazione che ripulisce il web dai contenuti negativi.

Michele Giuliani (nato a Bologna il 14 agosto 1980), conosciuto da tutti come “Mike”, era il chitarrista elettrico dei Lunapop. Oggi è una delle menti artistiche dietro il Locomotiv, celebre locale di musica live a Bologna, rinomato nel mondo del rock alternativo e indie. Mike è entrato nei Lunapop quando ha sostituito Lorenzo Benedetti.

Alessandro “Lillo” De Simone, il batterista (nato a Bologna il 19 ottobre 1980), è stato il batterista dei Lunapop. Originariamente si avvicinò alla musica prendendo lezioni di chitarra, per poi formare i “Senza Filtro” insieme a Cremonini e Gallassi. Riguardo al suo presente, ci sono meno informazioni rispetto agli altri ex membri del gruppo: secondo alcune indiscrezioni avrebbe abbandonato il mondo della musica per abbracciare il settore immobiliare.