LDA presenta il nuovo disco dopo Sanremo: "Sono cresciuto e ho capito cosa mi fa stare bene"

Da poco reduce dal suo debutto nella 73^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Se poi domani”, il giovane classe 2003 LDA è pronto a raccontarsi ancora una volta al suo pubblico con il suo nuovo album dal titolo “Quello che fa bene” (Columbia Records/Sony Music Italy), in uscita venerdì 17 febbraio.

L’album contiene 15 tracce che spaziano in diversi generi musicali ed esplorano tematiche legate all’amore in tutte le sue sfaccettature. Secondo l’artista, infatti, l’obiettivo dell’album è stato quello di affrontare il tema dell’amore in modo sia leggero e divertente che in modo più profondo e introspettivo.

Il titolo “Quello che fa bene”, racchiude quindi il suo pensiero nei confronti dell’amore. Perché amarsi significa anche lottare per ciò che ci rende felici e, a volte, lasciarsi andare può risultare la cosa più efficace per migliorare la propria vita.

Lda: “Ho capito cosa mi fa stare bene”

Nel corso dell’incontro con la stampa Lda ha raccontato il percorso di crescita che da Amici l’ha portato all’Ariston. E’ curioso infatti come nella scuola di amici cantasse il singolo “Quello che fa male” e ora, a distanza di un anno, sia uscito con un album dal titolo opposto, “Quello che fa bene”: “Sono maturato molto, ho lasciato il Luca bambino che ha partecipato ad Amici per trovare il Luca adulto che sono ora”.

La tracklist dell’album

Nella tracklist di “Quello che fa bene” sono presenti anche “Se poi domani” e “Oggi sono io” con Alex Britti, brano che i due artisti hanno eseguito sul Palco dell’Ariston durante la serata dedicata alle cover.

Queste tutte le tracce dell’album:

“Giostre” “Quello che fa bene” “Uh-la-la” “Il Silenzio parla” “Tremi” feat. Aka 7even “Ex” “Toxic love” “Cado” con Albe “Scappi o rimani” “Cara Napoli,” “Se poi domani” “Litigare sottovoce” “Weekend” “Luca” “Oggi sono io” feat. Alex Britti

Nel frattempo, i suoi fan sono in attesa con grande entusiasmo dei tre speciali appuntamenti che vedranno LDA esibirsi per la prima volta nel suo tour, “LDA LIVE”.

Un’opportunità imperdibile per ascoltare dal vivo i suoi successi che hanno raggiunto milioni di stream, nonché i nuovi brani del suo secondo progetto discografico.

Ecco le date del tour, prodotto da Friends & Partners insieme a GGD:

19 APRILE 2023 – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

(precedentemente prevista il 7 dicembre 2022)

21 APRILE 2023 – PALAPARTENOPE – NAPOLI

(precedentemente prevista il 5 dicembre 2022)

22 APRILE 2023 – ATLANTICO LIVE – ROMA

(precedentemente prevista il 4 dicembre 2022)