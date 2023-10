Scopriamo insieme chi sono gli artisti italiani che hanno avuto successo nel mondo, portando la loro musica in tantissimi paesi diversi e riuscendo a conquistare tantissimi fan.

Spesso si punta l’attenzione sugli idoli internazionali, sottovalutando la musica italiana. Ci sono, invece, alcuni artisti italiani che sono riusciti ad ottenere successo in tutto il mondo, come Laura Pausini, Elisa, Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti e molti altri. È importante dare il giusto valore anche ai nostri artisti, che sono stati in grado di portare la musica italiana in giro per il mondo, conquistando fan di tantissimi paesi.

Gli artisti italiani che hanno avuto successo nel mondo sono: