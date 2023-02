Madame e i vaccini falsi, la dottoressa: "Mai vista nel mio studio"

Dopo i fasti di Sanremo per Madame torna a tenere banco anche la vicenda dei presunti vaccini falsi ma la dottoressa coinvolta nel fascicolo ha detto: “Mai vista nel mio studio”.

Le Le rivelazioni del medico indagato per le somministrazioni inesistenti del siero anti Covid non coinvolgono la cantante ma citano direttamente la tennista Camila Giorgi, che per la dottoressa di Vicenza Daniela Grillone Tecioiu sarebbe una no vax convinta.

Madame e i vaccini falsi, parla la dottoressa

Ha detto la donna secondo il verbale di un delicato incidente probatorio: “Madame non ha mai messo piede nel mio studio. Camila Giorgi? Non si è mai sottoposta nemmeno alle vaccinazioni obbligatorie infantili”.

Con queste parole pronunciate in tribunale davanti al gip Matteo Mantovani il camice bianco indagato ha detto la sua verità nell’ambito dell’indagine sulle false vaccinazioni anti-Covid da lei certificate.

“Camila Giorgi e sua madre sono no vax”

Le sue dichiarazioni sono state riportare da Il Giornale di Vicenza, che spiega come la Teciou avrebbe ammesso di aver “rilasciato falsi certificati di esenzione dal vaccino contro il Coronavirus e di aver effettuato false somministrazioni del farmaco”.

Ad interrogarla il magistrato Gianni Pipeschi e le risposte hanno riguardato in particolare la tennista Camila Giorgi, sua paziente da 12 anni a cui non sarebbero state somministrate “nemmeno le vaccinazioni infantili obbligatorie”. L’indagata avrebbe definito l’atleta e sua madre “proprio no-vax”, cioè due persone che “non volevano mai sentire parlare di vaccini”.