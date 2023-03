"Habitat Cielo": il nuovo album di Silent Bob & Sick Budd

Oggi venerdì 31 marzo è uscito sia in formato fisico che digitale sotto l’etichetta Bullz Records con licenza esclusiva di Believe Artist Services, “Habitat Cielo“, il nuovo progetto discografico del giovane rapper classe ’99 Silent Bob (al secolo Edoardo Angelo Fontana) e del suo produttore Sick Budd.

L’album, composto interamente da 12 brani inediti, rappresenta l’atteso ritorno di due tra gli artisti più interessanti della scena urban contemporanea italiana, mischiando sonorità urban classiche con orizzonti hip hop lo-fi, elementi di blues, indie e melodie, senza dimenticare l’anima black che ha sempre contraddistinto la personale singolarità di Silent Bob.

“Habitat Cielo”: la genesi dell’album secondo le parole dei due artisti

Il nuovo album di Silent Bob & Sick Budd, intitolato “Habitat Cielo“, nasce da un momento di forte fragilità da parte dell’artista Silent Bob. In quanto persona metereopatica, il suo umore è da sempre influenzato dalle condizioni meteorologiche, e così anche in questa occasione il cielo ha guidato e ispirato tutte le canzoni del disco. Infatti, il titolo stesso del progetto si riferisce alla capacità del cielo di influenzare il suo stato d’animo e, di conseguenza, la musica che ha creato insieme al suo produttore Sick Budd. Inoltre, sempre Silent Bob afferma che all’interno di ogni traccia si può trovare un cielo diverso.

Silent Bob e Sick Budd hanno dunque realizzato l’album in totale libertà creativa, senza preoccuparsi di piacere a tutti. Hanno utilizzato tutte le influenze musicali che hanno esplorato e costruito in questi anni, partendo da sonorità blues, lo-fi e indie, e senza limiti di genere, ispirandosi anche a sonorità al di fuori del rap. Uno dei messaggi centrali dell’album è quello del coraggio e della determinazione di scegliere la propria strada senza farsi influenzare dagli altri, prendendosi una pausa se necessario per poi ripartire più forti di prima con i propri progetti.

Silent Bob e Sick Budd hanno annunciato le prime due date del loro “Habitat cielo tour“, che si svolgeranno il 12 maggio all’Orion di Roma e il 19 maggio al Fabrique di Milano. Si tratta di due eventi imperdibili per tutti gli amanti della musica urban, nonché un’occasione unica per assistere alle performance dal vivo dei due artisti che hanno creato una propria identità musicale unica e riconoscibile.

Inoltre da oggi venerdì 31 Marzo Silent Bob & Sick Budd incontreranno il pubblico nelle principali città italiane in occasione dell’uscita del disco. L’Habitat cielo instore tour farà tappa:

Venerdì 31.03 @ Milano – Dischi Volanti ore 18.00

@ – Dischi Volanti ore 18.00 Sabato 01.04 @ Bologna – SEMM ore 19.00

@ – SEMM ore 19.00 Lunedì 03.04 @ Roma – Discoteca Laziale ore 17.00

@ – Discoteca Laziale ore 17.00 Martedì 04.04 @ Napoli – Gommalacca Records ore 18.00

@ – Gommalacca Records ore 18.00 Mercoledì 05.04 @ Torino – Rock&Folk Torino ore 18.00

La tracklist di “Habitat Cielo”

1. Bussola

Autore: Edoardo Angelo Fontana

Compositore: Jacopo Luigi Majerna

Performer: Silent Bob, Sick Budd

2. Due Collane

Autore: Edoardo Angelo Fontana

Compositore: Jacopo Luigi Majerna

Performer: Silent Bob, Sick Budd

3. Blu Notte

Autore: Edoardo Angelo Fontana

Compositore: Jacopo Luigi Majerna

Performer: Silent Bob, Sick Budd

4. Sole In Zona

Autore: Edoardo Angelo Fontana

Compositore: Jacopo Luigi Majerna

Performer: Silent Bob, Sick Budd

5. Gatto Nero

Autore: Edoardo Angelo Fontana

Compositore: Jacopo Luigi Majerna

Performer: Silent Bob, Sick Budd

6. Paura Del Buio

Autore: Edoardo Angelo Fontana

Compositore: Jacopo Luigi Majerna

Performer: Silent Bob, Sick Budd

7. Grazie, Addio

Autore: Edoardo Angelo Fontana

Compositore: Jacopo Luigi Majerna

Performer: Silent Bob, Sick Budd

8. Anche La Luna

Autore: Edoardo Angelo Fontana

Compositore: Jacopo Luigi Majerna

Vocal sample: “Nuit Blanche” by Myrthe van de Weetering

Performer: Silent Bob, Sick Budd

9. Mamma Ho L’Ansia

Autore: Edoardo Angelo Fontana

Compositore: Jacopo Luigi Majerna

Performer: Silent Bob, Sick Budd

10. Tutto Tuta

Autore: Edoardo Angelo Fontana

Compositore: Jacopo Luigi Majerna

Performer: Silent Bob, Sick Budd

11. Lei È…

Autore: Edoardo Angelo Fontana

Compositore: Jacopo Luigi Majerna

Performer: Silent Bob, Sick Budd

12. Resto Qui

Autore: Edoardo Angelo Fontana

Compositore: Jacopo Luigi Majerna

Performer: Silent Bob, Sick Budd