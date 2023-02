I migliori dj a Milano per la Fashion Week

L’ultimo fine settimana di febbraio a Milano si prospetta ricco di soddisfazioni per gli appassionati di musica elettronica. Merito in grandissima parte della Fashion Week e in minima per non dire nulla del Carnevale Ambrosiano. Dove andare a ballare? Con quale dj? Ecco i nostri suggerimenti. &nb...

L’ultimo fine settimana di febbraio a Milano si prospetta ricco di soddisfazioni per gli appassionati di musica elettronica. Merito in grandissima parte della Fashion Week e in minima per non dire nulla del Carnevale Ambrosiano. Dove andare a ballare? Con quale dj? Ecco i nostri suggerimenti.

Giovedì 23 febbraio: all’Apollo arrivano per una delle pochissime loro date italiane Gioli & Assia (nella foto), duo siciliano capace di realizzare milioni di views con i loro dj set da location importanti e capace di ribadire tutte le loro qualità grazie anche al loro ultimo album “Fire, Hell & Holly Water”.



Venerdì 24 febbraio: al Fabrique nuova appuntamento con la one-night Vision, organizzata da Amnesia Milano, una delle migliori novità se non la migliore novità in assoluto per quanto riguarda il clubbing di questa stagione. Una serata nata lo scorso settembre e che ha ospitato di volta in volta Peggy Gou, Solomun, Boris Brejcha, Marco Carola, Charlotte de Witte, The Martinez Brothers e Loco Dice, registrando ogni volta il sold out.

Venerdì 24 febbraio in console a Vision i Tale Of Us (nella foto) e gli Armonica.

Raccontare i Tale Of Us significa raccontare la storia ed il percorso di un duo capace di incidere nell’evoluzione della musica elettronica come pochissimi altri al mondo.

La loro melodic techno continua a dettare legge in tutti i dancefloor e in tutti i festival internazionali, il loro marchio di fabbrica Afterlife fa la differenza sia come etichetta discografica sia come eventi, che ormai si svolgono ovunque. Sempre venerdì 24, al Gate special guest Darius Syrossian, al Volt Guy Gerber, entrambi dj da diversi anni protagonisti nelle capitali mondiali del djing quali Ibiza, Miami e Tulum.

Sabato 25 febbraio: torna al Gate la one-night Milano Fashion Jungle, dove arrivano i danesi WhoMadeWho (nella foto),collettivo danese formato da Tomas Høffding, Tomas Barfod e Jeppe Kjellberg, assai apprezzato da pubblico e addetti ai lavori per il loro ultimo album “UUUU” e per i loro set in giro per il mondo, dal Sónar di Barcellona al Burning Man nel deserto del Nevada. Ospiti prestigiosi per una serata che negli anni – sempre in concomitanza con le Milano Fashion Week – ha saputo ospitare artisti del calibro di Adam Port, Bedouin, Berhouz, Black Coffee, BLOND:ISH, Damian Lazarus, Guy Gerber, Rampa e Satori.

Sempre sabato 25 all’Amnesia suonano tedesco Hosh e Blacksun, al Volt Dixon, ai Magazzini Generali Deborah De Luca (nella foto), new entry lo scorso anno nella Top 100 DJs Poll di DJ Mag al numero 50, dj e producer on stage e in console nei migliori festival e nei migliori club mondiali; nei suoi set unisce hard techno, grooves minimal e passaggi sonori melodici.

Sabato 25 Milano è al centro dell’universo dance ma succede tanto altro anche altrove. Qualche esempio? Sabato 25 Ilario Alicante è ospite speciale al Matis di Bologna, Lilly Palmer allo Spazio 900 di Roma, FrescoEdits (appena uscito con il suo nuovo disco su Glitterbox, nella foto) allo Zu di Pescara. A marzo inizierà il conto alla rovescia per i festival invernali in alta quota, per la Miami Music Week e per i party d’inagurazione stagionale a Ibiza. Never stop dancing!