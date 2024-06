Botta e risposta con EDX

Una delle figure più dedite e laboriose dell'industria musicale, il dj e producer EDX, ha trascorso quasi tre decenni in prima linea nel panorama della musica elettronica. La casa discografica internazionale Sirup Music, fondata da EDX nel 2002, ha lanciato successi di artisti iconici come Avicii, ...

Una delle figure più dedite e laboriose dell’industria musicale, il dj e producer EDX, ha trascorso quasi tre decenni in prima linea nel panorama della musica elettronica. La casa discografica internazionale Sirup Music, fondata da EDX nel 2002, ha lanciato successi di artisti iconici come Avicii, Armin van Buuren, Steve Angello, Tiësto e molti altri.

Per Sirup Music venerdì 28 giugno esce “Anamnesis”, il nuovo singolo del dj e producer italo-svizzero: nel suo ultimo brano, l’artista – che vanta oltre un miliardo di stream solo su Spotify – fonde techno melodica con elementi progressivi, ottenendo un’atmosfera veramente magnetica.

Abbiamo chiacchierato con l’artista mentre è in tour – questo weekend EDX si esibirà al celeberrimo Summerfest di Milwaukee – e questo è quello che ci ha raccontato.

Quando hai deciso di diventare un producer?

È stato molto tempo fa, prima ancora che pensassi di fare il dj: quindi parliamo di trent’anni or sono! Sono sempre stato affascinato dai pianoforti e dalle tastiere, e quando il tutto è diventato più digitale e si è potuto sperimentare con il computer, adoravo trascorrere il tempo a scoprire la tecnologia e combinarla con la mia passione per la musica.

Quando hai capito che questa era la tua strada?

Sinceramente, non ho ancora capito se questa sia la mia strada! Non sono solo un produttore musicale, dj e artista, ma svolgo anche molti altri ruoli. Come ho già accennato, amo sia la tecnologia sia l’arte, quindi sono coinvolto in quei settori. Lavoro molto anche come artist manager, aiutando a sviluppare le carriere di altri artisti, il che mi tiene molto occupato. Direi quindi che non c’è una sola strada per me, ma sto sempre percorrendo molti percorsi diversi contemporaneamente.

Chi sono i tuoi dj preferiti?

Ho sempre amato Carl Cox per la sua energia e Laurent Garnier per il suo suono sofisticato. DJ Hype era un artista che ammiravo molto, per il modo in cui combinava break con R&B, nonché per le sue abilità tecniche alla console. Mi piace quando i dj rimangono fedeli al loro sound e mettono tutto il loro impegno al fine di creare il viaggio musicale perfetto per il pubblico.

E i tuoi club e festival preferiti?

È una domanda difficile, poiché ci sono tanti posti incredibili in tutto il mondo. Adoro i festival multi-genere come Coachella; l’Electric Forest in Michigan rimarrà sempre nel mio cuore, poiché abbiamo ospitato lì un palco NO XCUSES con Croatia Squad e Nora En Pure qualche anno fa, e l’atmosfera era davvero incredibile. In Europa, adoro il Culture Club Revelin a Dubrovnik (Croazia) per la sua energia e storia, e Ibiza è un’isola davvero speciale in estate con tutte le feste incredibili e la sua lunga storia. Amo anche andare in Asia e girare per i meravigliosi locali e festival che si trovano da quelle parti.

Dove suonerai quest’estate e cosa possono aspettarsi le persone dai tuoi show?

Attualmente sono in modalità tour e ho molti grandi show in arrivo in festival e club in tutto il mondo. Questo weekend suonerò al Summerfest di Milwaukee: sarà la prima volta lì per me, quindi non vedo l’ora. Durante i festival, il pubblico può aspettarsi un set vario che combina il classico mood EDX con molti ID e mashup, che mantengono l’energia alta per tutta la durata del mio act.

Qual è il momento più piacevole che ricordi nella tua carriera da dj?

Ce ne sono tanti! Abbiamo fatto un fantastico tour in autobus in Nord America per quasi 20 giorni con il team degli Helvetic Nerd, ed è stato davvero speciale. Ovviamente, anche essere nominato per un Grammy è stato un momento magico con il mio team; camminare su quel tappeto rosso iconico è qualcosa che non dimenticherò mai. Penso che quei momenti siano quelli che mantengono viva la passione per la vita notturna e la musica.

E il momento più assurdo o imbarazzante?

Ad essere sincero, nessuno! Ci sono stati momenti durante i set in cui il sound si spegne, o succede qualcosa con il mix, ma lo sistemi subito e il pubblico non se ne cruccia. Un altro momento interessante della mia carriera è stato essere il primo dj a suonare su un volo da Londra a Francoforte per il World Club Dome alcuni anni fa – è stata un’esperienza divertente.

Come trascorri il tuo tempo libero?

Come ho già accennato, faccio tante cose diverse: quindi quando sono a Zurigo lavoro molto alla sede dell’etichetta. Curo il lato discografico, mi occupo di implementare le carriere degli artisti e mi dedico a scoprire nuovi talenti e a creare connessioni tra i musicisti. Quando non viaggio, non sono in tour o in studio, adoro passare il tempo con la mia famiglia e i miei figli, e trascorrere del tempo nella natura con le persone che amo.

Come ti relazioni con i social network?

Probabilmente non sono il migliore in questo, poiché non sono nato in quest’epoca, quindi non mi sento sempre a mio agio con lo stile di comunicazione moderno. Preferisco ancora parlare con le persone nella vita reale, ma cerco di usare i social network al meglio delle mie capacità.

Quali sono i tuoi prossimi progetti?

A luglio uscirà il 700º episodio del mio programma radiofonico “No Xcuses” e lo festeggerò con uno stream speciale, quindi non perdetevelo! Dopo l’uscita di Setema, ho molta nuova musica in arrivo: il mio disco estivo annuale, che è molto groove, è il seguito del mio brano Ubuntu. Ci sarà anche una traccia più potente, titolata “Anamnesis”, che uscirà venerdì 28 giugno. Lavorerò anche su collaborazioni e remix di alcuni vecchi brani di EDX, oltre a una serie di altri remix per il 25º anniversario di Sirup Music.



