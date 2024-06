Botta e risposta con Claptone

Per gli appassionati di musica elettronica, Claptone non ha bisogno di presentazioni. Anche perché sarebbe difficile farne: dell'enigmatico dj e producer si sa molto poco, se non che viene dalla Germania, indossa sempre una maschera dorata da Medico della Peste, e i suoi dj-set sono contraddistinti...

Per gli appassionati di musica elettronica, Claptone non ha bisogno di presentazioni. Anche perché sarebbe difficile farne: dell’enigmatico dj e producer si sa molto poco, se non che viene dalla Germania, indossa sempre una maschera dorata da Medico della Peste, e i suoi dj-set sono contraddistinti da un’ottima selezione di musica house. Ah, anche che il suo party all’Amnesia, “The Masquerade”, è uno degli eventi da non perdere sulla Isla Blanca: per questa stagione, l’appuntamento è ogni martedì dal 25 giugno al 17 settembre.

Sabato 15 giugno Claptone sarà in Italia, in occasione della decima edizione di Nameless Festival: l’artista si esibirà in compagnia di – fra gli altri – Chase & Status e Deadmau5. In attesa di ascoltarlo live alla kermesse brianzola, questo è quello che ci ha raccontato.

Ciao Claptone, e benvenuto su notizie.it

Quando hai deciso di diventare DJ?

Intorno al 1353 d.C.: l’epidemia di Peste Nera stava esaurendosi, quindi avevo bisogno di un nuovo lavoro…

Quando ti sei reso conto che questa era la tua strada?

Quando sono arrivato.

Chi sono i tuoi DJ preferiti?

DJ Godfather e DJ Hell.

Quali sono i tuoi club preferiti?

Devo scegliere? I miei club preferiti sono quelli dove il soundsystem è eccezionale e il pubblico mi adora. Che siano a Melbourne, Mumbai, Città del Messico, Montreal, Milano; o qualche altra città che inizia con le lettere N, C o Y. Ibiza avrà però sempre un posto nel mio cuore.

Ti esibirai al Nameless il prossimo 15 giugno. Cosa possono aspettarsi i tuoi fan dalla tua esibizione al festival brianzolo?

Una maschera dorata, tanta musica house, balli e drink! Adoro suonare in Italia – è uno dei posti migliori al mondo.

Qual è il momento più piacevole che ricordi nella tua carriera da DJ?

È difficile da dire! Probabilmente il mio primo Mainstage a Tomorrowland o suonare nella tenda Sahara a Coachella. In Italia, anche Nameless è molto memorabile!

E quello più assurdo o imbarazzante?

Un club francese non voleva farmi entrare senza che togliessi la mia maschera. Non volevano capire che non si può togliere…

Come passi il tuo tempo libero?

Intendi fuori dal carcere? Sugli aerei, dormendo e bevendo caffè…

Che rapporto hai con i social network?

Basti dire che tutte quelle risposte con emoji nei commenti sono mie! Leggo davvero tutti i vostri messaggi, credeteci – o anche no.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Il lancio della mia residenza ‘The Masquerade’ all’Amnesia ogni martedì sera. E poi nuova musica, e anche alcuni amici che pubblicano sulla mia piccola e graziosa etichetta discografica Golden Recordings!

