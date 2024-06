Audiotool collabora con l'Esports World Cup 2024: il concorso

Lo studio di produzione musicale online e gratuito Audiotool, in sinergia con la prima edizione dell’Esports World Cup 2024, ha organizzato una serie globale di concorsi di remix, giudicati da una giuria di professionisti del settore. Nel corso di 10 settimane, Audiotool ospiterà una serie di concorsi di remix audio legati ai diversi videogame, le discipline in cui i gamer si cimenteranno nella prima edizione della World Cup. Questa iniziativa permetterà ai produttori musicali di ogni livello di mettere alla prova le proprie abilità contro concorrenti di tutto il mondo: i finalisti saranno valutati da una giuria composta da rinomati professionisti del settore.

I premi in palio includono oltre 25.000 dollari in attrezzature per la produzione musicale, abbonamenti a Spitfire Audio LABS+ e l’opportunità di collaborare con LABS di Spitfire Audio su un sample pack agli Abbey Road Studios. “Questa collaborazione è per noi molto più di una semplice serie di concorsi; il nostro obiettivo è offrire un palcoscenico dove le culture della musica e del gaming si incontrano.” ha commentato Andreas Jacobi, CEO e co-fondatore di Audiotool.

I concorsi riguarderanno il remix dell’inno ufficiale dell’Esports World Cup, prodotto da Brian Tyler: gli “stem” dell’inno saranno disponibili su Audiotool. I partecipanti sono invitati a creare un remix ispirato dai suoni dei giochi presenti nella competizione principale. Per ogni gioco verrà selezionata una traccia vincitrice, oltre a un vincitore assoluto che riceverà il premio principale. Maggiori informazioni su come partecipare al concorso sono disponibili sul sito ufficiale di Audiotool.

I premi in palio: dall’attrezzatura agli Abbey Road Studios

La giuria di alto profilo del concorso – composta da produttori, sound engineer e artisti di livello come i Flosstradamus – selezionerà un vincitore assoluto del concorso. Quest’ultimo andrà a Londra, insieme a un accompagnatore, per collaborare con Spitfire Audio su un sample pack commerciale. La libreria di suoni sarà creata insieme a Spitfire Audio presso gli Abbey Road Studios, lo studio di registrazione più famoso al mondo. Il vincitore avrà l’opportunità di lavorare inoltre con alcuni dei migliori musicisti al mondo: Spitfire Audio è infatti nota per la creazione di alcune delle librerie di campioni più avanzate e sofisticate, registrate da ingegneri premiati ai Grammy.

Esports World Cup 2024: il nuovo punto di riferimento per il gaming competitivo

La Esports World Cup (EWC) è una competizione d’élite di esports multi-genere che si terrà annualmente in Arabia Saudita a partire dal 2024: la prima edizione prenderà il via il 4 luglio e le competizioni saranno trasmesse in Italia su DAZN. La EWC è progettata per essere uno degli eventi più importanti nel panorama degli esports, offrendo il più grande montepremi nel settore e presentando i titoli di giochi più popolari di tutti i principali generi di gioco. La competizione adotterà un nuovo formato cross-game, assegnando premi sia per singoli titoli di gioco sia per le prestazioni dei club. Questo permetterà sia ai giocatori professionisti di esports che agli appassionati di gaming di partecipare. Saranno organizzate qualificazioni che offriranno a molte squadre l’opportunità di competere, insieme a un calendario ricco di attivazioni sul campo, intrattenimento dal vivo e competizioni per i fan.