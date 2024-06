Estate 2024: i migliori festival europei

Sempre più ricco il calendario 2024 dei festival internazionali con protagonista la musica elettronica: un autentico tour d’Europe con tappe in Svizzera, Croazia, Ungheria, Serbia, Belgio, Spagna, Germania, Finlandia, Olanda e Cipro. Ecco dove, quando e con chi nella nostra guida estiva. THE C...

Sempre più ricco il calendario 2024 dei festival internazionali con protagonista la musica elettronica: un autentico tour d’Europe con tappe in Svizzera, Croazia, Ungheria, Serbia, Belgio, Spagna, Germania, Finlandia, Olanda e Cipro. Ecco dove, quando e con chi nella nostra guida estiva.

THE CASTLE

Musica, storia, architettura, cultura e intrattenimento sabato 22 giugno 2024 a Castel Grande, Bellinzona, grazie al festival The Castle, che propone la musica di Marco Carola, PAWSA, Da Vid e tanti altri. The Castle unisce il meglio della musica elettronica ad un sito come Castel Grande, riconosciuto patrimonio dell’UNESCO nel 2000 insieme agli altri castelli di Bellinzona, merito di una storia che risale alla età romana, di un esempio significativo di architettura militare medievale, così come da anni ospita eventi culturali, mostre d’arte, concerti e altre attività che attirano visitatori da tutto il mondo.

quando: 22 giugno 2024

dove: Bellinzona, Svizzera

www.castleonair.ch

HIDEOUT

Hideout da anni è uno degli appuntamenti preferiti dai clubber di tutta Europa, come si evince dalla vendita dei suoi biglietti, che vanno sempre più esauriti di anno in anno. Il modo migliore per parteciparvi consiste nel prenotare quanto prima un pacchetto comprensivo di alloggio e volo, con un deposito preliminare di 170 euro; pacchetti a tariffe decisamente agevolate, con la possibilità di rateizzazioni mensili e con altri vantaggi quali l’accesso privilegiato alle feste in barca. In line up BICEP, Nia Archives, blk., Hannah Laing, Oden & Fatzo (Live), Sammy Virji, VTSS, Fleur Shore, Love Remain, Y U QT ed altri ancora

quando: dal 23 al 27 giugno 2024

dove: Zrce Beach, Croatia

www.hideoutfestival.com

BALATON SOUND

Sin dalla sua prima edizione nel 2007, Heineken Balaton Sound ha sempre saputo offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo; è organizzato dal team di Sziget Festival, la miglior garanzia riguardo al fatto che ogni suo dettaglio sia curato nel migliore dei modi. I suoi palchi sono incredibili, ubicati accanto alle acque del Lago Balaton e sono sempre accompagnati dal sole: il tutto per un’esperienza unica nel suo genere, non soltanto sul fronte musicale. In line up James Hype, Purple Disco Machine, Paul Kalkbrenner, John Newman, Marshmello, Lost Frequencies, Timmy Trumpet, Ben Nicky, Will Sparks, Nervo, Switch Disco e Nico Moreno.

quando: dal 3 al 6 luglio 2024

dove: Zamardi, Ungheria

www.balatonsound.com

EXIT

Si intitola STARSEEDS il tema scelto da EXIT Festival per l’edizione 2024, in programma da giovedì 11 a domenica 14 luglio 2024. I figli delle stelle di EXIT – un pubblico proveniente da oltre 120 nazioni diverse – si ritroveranno a luglio alla Fortezza di Petrovaradin in Serbia. Durante la 24esima edizione di EXIT Festival, il palco principale avrà un nuovo nome: Tesla Universe, in onore di Nikola Tesla, così come la Dance Arena e NSNS ospiterà come sempre il meglio dell’elettronica. Black Eyed Peas, Tom Morello, Carl Cox, Rudimental, John Newman, Bonobo, Gucci Mane, Barry Can’t Swim, Franky Wah e tanti altri.

quando: dal 10 al 14 luglio 2024

dove: Novi Sad, Serbia

www.exitfest.org



ULTRA EUROPE

Questa estate ULTRA Europe torna in Croazia per la sua decima edizione, in programma da venerdì 12 a domenica 14 luglio 2024 e che si prospetta la migliore di sempre. Con oltre 150mila partecipanti provenienti da circa 145 nazioni differenti, ULTRA Europe è sempre più destinato a diventare un fenomeno globale. Allo stadio Park Mladeži di Spalato sono pronti ad esibirsi Adam Beyer, Armin van Buuren, Boris Brejcha, Eric Prydz, Hardwell, Martin Garrix, Timmy Trumpet, Afrojack, Alison Wonderland, Axwell, CamelPhat, Deborah De Luca, DJ Snake, KSHMR, Sebastian Ingrosso, Vini Vici, Vintage Culture e W&W.

quando: dal 12 al 14 luglio 2024

dove: Spalato, Croazia

www.ultraeurope.com

TERMINAL V

Il più importante festival techno del Regno Unito arriva in Croazia dopo essersi aggiudicato lo scorso il premio di miglior festival ai Best of British della rivista DJ Mag, merito di una serie di edizioni nella casa madre di Edimburgo, ognuna capace di radunare 40mila persone ed il meglio del djing mondiale. Ora tutto questo è pronto a celebrarsi anche a Tisno, su quattro palchi e per ben cinque giorni, con una proposta techno mai vista e sentita prima d’ora, grazie alla presenza di artisti del calibro di Klangkuenstler, Mall Grab, AZYR, Charlie Sparks, MRD, SNTS, Funk Assault. Horsegiirl, Dyen, KI/KI, Adiel, Hannah Laing, Kobosil e Kettama

quando: 18-22 luglio 2024

dove: Tisno, Croazia

www.terminalvcroatia.com

TOMORROWLAND

L’edizione 2024 di Tomorrowland avrà come tema principale “LIFE”, vero e proprio prequel del tema del 2016, “Elixir of Life”. Il festival belga riunirà 400.000 persone provenienti da oltre 200 paesi. Come da tradizione, il festival belga ospiterà i migliori artisti della musica elettronica mondiale su sedici palchi, con oltre 400 artisti in programma, rappresentanti ogni genere e sottogenere musicale. Tra i nomi di spicco ci sono Amelie Lens, Bonobo B2B Dixon, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike con 3 Are Legend, Keinemusik, Meduza, REZZMAU5, Solomun B2B Four Tet, Swedish House Mafia, Symphony of Unity e Tale Of Us.

quando: 19-21 // 26-28 luglio 204

dove: Boom, Belgio

www.tomorrowland.com

SEA YOU

Sea You è uno dei festival tedeschi di musica elettronica più popolari, grazie anche alla possibilità di praticare sport acquatici ed altre attività che conferiscono a questa autentica Beach Republic lo status di esperienza estiva a 360 gradi. Sea You propone sette palchi e più di 150 esibizioni con i migliori artisti e dj internazionali ed offre la possibilità di fare il bagno e ballare dentro e fuori dall’acqua, con la possibilità di rilassarsi sul un litorale lungo un chilometro, con vista sulla Foresta Nera. In line up Boris Brejcha, Fisher, Sven Väth, Vintage Culture, Dom Dolla, I Hate Models, Reinier Zonneveld (Live), 999999999, Shlømo e tanti altri

quando: dal 19 al 21 luglio 2024

dove: Friburgo, Germania

www.seayou-festival.de



MONEGROS

Monegros è un festival assolutamente atipico, grazie in particolare anche alla sua location nel deserto aragonese, che crea un’atmosfera quasi extraterrestre. Quest’anno, Monegros si arricchisce ulteriormente di contenuti grazie all’unione ed alla sinergia con il festival olandese Awakenings, che avrà un’area dedicata. Questa collaborazione sottolinea un principio fondamentale, che dovrebbe regnare in ogni attività: uniti si è tutti più forti e si lavora meglio. In line up nel festival spagnolo Abstract Division, Joyhauser, Adiel, Anfisa Letyago, Daria Kolosova, Alignment, Estella Boersma, Adam Beyer, Patrick Mason e 999999999.

quando: 27 luglio 2024

dove: Fraga, Spagna

https://monegrosfestival.com

WEEKEND

Il pluripremiato Weekend Festival si è affermato rapidamente come il miglior festival finnico ed uno dei migliori festival europei di musica elettronica; negli ultimi dieci anni ha ospitato più di 850 artisti, ha avuto più 840mila visitatori provenienti da oltre 50 nazioni diverse e si è svolto anche in Estonia e in Svezia. Weekend Festival è un’esperienza totalizzante che dura due giorni, comprensiva anche di arti visive, installazioni interattive e tanto altro. In line up Timmy Trumpet, Boris Brejcha, Da Tweekaz, Darude, Kanine, Moritz Hofbauer, Showtek, Sub Zero Project, Tungevaag, Vibe Chemistry, Will Sparks, Tiësto e tanti altri

quando: dal 2 al 3 agosto 2024

dove: Espoo, Finlandia

www.wknd.fi

LOVE FAMILY PARK

Dopo il più che apprezzato ritorno dello scorso anno, Love Family Park è pronto per festeggiare il 25esimo anniversario nella splendida location del Rebstockpark a Francoforte sul Love Family Park si conferma sempre più uno del festival openair techno tedeschi più prestigiosi. Nato nel 1996, Love Family Park ha subito rivestito un ruolo decisivo nella scena internazionale della musica elettronica, In line up Adam Beyer, Charlie Sparks, Loco Dice, Patrick Mason, Sven Väth (sabato 3 agosto) e 999999999, Alignment, Indira Paganotto, Mind Against, Miss Monique, PAN-POT b2b Sama’ Abdulhadi, Reinier Zonneveld (live) e Trym.

quando: 3 e 4 agosto 2024

dove: Francoforte, Germania

www.lovefamilypark.com

MYSTERYLAND

Mysteryland è un festival dove la pace, l’amore e il mistero si fondono in un’unica esperienza. Sin dalla sua prima edizione nel 1993, Mysteryland ha guadagnato fama internazionale, diventando un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica di ogni genere. Con palchi mastodontici e una lineup che spazia dalla house alla techno, dalla trance all’hardstyle e al dubstep, il festival olandese offre un viaggio musicale a 360 gradi. Mysteryland significa anche aree benessere, con yoga, meditazioni, sport e molto altro. Tra gli artisti di quest’anno, spiccano Argy, Franky Rizardo, Meduza, Sunnery James & Ryan Marciano e Vini Vici.

quando: dal 30 agosto al 1° settembre

dove: Haarlemmermeer, Olanda

www.mysteryland.nl



TEMPIO FESTIVAL

L’artista statunitense Curses è l’ultimo guest annunciato di Tempio Festival, che farà il suo debutto assoluto ad Alte Münze, l’antica Zecca di Stato di Berlino. Insieme a Curses faranno visita alla capitale tedesca altri 130 artisti: da DJ Bone a Bitter Babe, senza dimenticare i resident del Tempio del Futuro Perduto – che organizza il festival – come Lele Sacchi e Industrial Romantico. Oltre alla corposa programmazione musicale, nel weekend berlinese firmato Tempio anche workshop dedicati alla danza contemporanea e allo yoga, insieme a street food, arte visuale e mostre fotografiche.

quando: dal 30 agosto all’1° settembre

dove: Berlino, Germania

https://www.tempiodelfuturo.art

BEONIX

BEONIX Music Festival è un mix vincente di arte, musica e cultura, capace di alternare i generi musicali più diversi, grazie ad una selezione di artisti di profilo internazionale pronti a tornare a BEONIX in quel di ETKO a Limassol (Cipro). Tecnologie all’avanguardia, installazioni e forme d’arte varia offrono tutte le caratteristiche ideali per vivere al meglio un’esperienza come il festival cipriota, che quest’anno proporrà tre stage, 50 dj ed oltre 30 ore di musica elettronica. In line up Fatboy Slim, Claptone, Estella Boersma, Undercatt (phase 1), Artbat, Tale of Us, Ameli Paul (live), ANNĒ, Brina Knauss, Ae:ther, DJ Jordan (phase 2).

quando: dal 20 al 22 settembre 2024

dove: Limassol, Cipro

www.beonix.art

foto d’apertura: exit festival

altre foto: ultra europe (credits: julien duval), tomorrowland, love family park (tyler allix)