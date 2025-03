Home Again Club Festival 2025: la programmazione completa

Home Again Club Festival torna nel 2025 con un’edizione che promette di consolidare il suo status tra gli eventi di riferimento della scena elettronica internazionale. Dal 28 maggio al 2 giugno, il festival animerà il leggendario RSO.BERLIN e il suggestivo palco open-air The Valley, per un totale...

Home Again Club Festival torna nel 2025 con un’edizione che promette di consolidare il suo status tra gli eventi di riferimento della scena elettronica internazionale. Dal 28 maggio al 2 giugno, il festival animerà il leggendario RSO.BERLIN e il suggestivo palco open-air The Valley, per un totale di quattro giorni e cinque notti all’insegna della musica elettronica. Un appuntamento da non perdere, anche grazie alla festività del 2 giugno, Festa della Repubblica, che rende il ponte perfetto per un viaggio nella capitale della techno. La lineup di quest’anno è tra le più ambiziose di sempre, con artisti del calibro di Peggy Gou, Solomun, Job Jobse, Helena Hauff, I Hate Models, Clara Cuvé, Octo Octa, Logic1000 e i nostrani 999999999, affiancati da molti altri nomi di spicco.

Un festival urbano nel cuore di Berlino

Dopo il successo delle edizioni del 2023 e 2024, Home Again si conferma un evento chiave per la club culture berlinese. Quest’anno il festival si espande con quattro palchi distinti, mantenendo il perfetto equilibrio tra l’energia dei club e la dimensione open-air tipica dei grandi festival. Il fulcro dell’evento sarà The Valley, lo spazio all’aperto che ha conquistato notorietà dopo la performance virale di Marlon Hoffstadt nella scorsa edizione. Situato in un ex birrificio, questo scenario industriale unico è diventato il simbolo dell’edonismo berlinese. Dopo il tramonto, la festa si sposterà negli spazi indoor del RSO.BERLIN, con il monumentale Robus e l’intima Summe, garantendo un’esperienza sonora immersiva grazie ai suoi impianti audio all’avanguardia. Nils Caspar Thabo Gelfort, fondatore di Home Again, commenta: “Con questa terza edizione vogliamo offrire a Berlino il festival che merita, celebrando il suo patrimonio musicale elettronico e la sua versatilità. È un ritorno a casa per molti degli artisti che si esibiranno, nomi che hanno lasciato il segno sulla scena globale ma che restano legati a questa città. Il nostro obiettivo è creare un’esperienza urbana unica: niente tende da campeggio, nessun bisogno di guidare, solo musica e comunità, nel cuore pulsante di Berlino.”

Scoprire Berlino durante il festival

Partecipare a Home Again è anche l’occasione perfetta per esplorare Berlino, una città che pulsa di creatività e storia. Tra una performance e l’altra, i visitatori possono passeggiare lungo la East Side Gallery, immergersi nell’arte contemporanea dell’Isola dei Musei o rilassarsi nei parchi iconici come il Tiergarten. Il quartiere di Kreuzberg, con la sua vibrante scena gastronomica e culturale, è una tappa imperdibile per assaporare l’anima più autentica della capitale tedesca. Berlino offre un mix unico di clubbing, cultura e lifestyle, rendendo ogni visita un’esperienza indimenticabile.

Homa Again Festival 2025: la lineup completa

99999999 | Bae Blade | Clara Cuvé | DJ Fuckoff | fka.m4a | Helena Hauff | I Hate Models | Job Jobse | Johannes Brecht *live | Logic1000 | Meggy | Octo Octa | Peggy Gou | Sandilé | Solomun | Thabo | Thalo Santana | X & Ivy

instagram.com/homeagain.berlin/