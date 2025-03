Festival Season 2025: 5 festival da non perdere in Portogallo

Tremor

📍 São Miguel, Azzorre

📅 8 – 12 aprile

Organizzato ogni anno a São Miguel, splendida isola vulcanica nell’arcipelago portoghese delle Azzorre, Tremor è un festival unico nel suo genere. Non solo rafforza i legami con la comunità locale, ma sfrutta appieno il paesaggio mozzafiato, programmando palchi all’aperto ed escursioni sonore immerse nella natura lussureggiante. Il cartellone del 2025, come sempre eclettico, include la rapper di Barcellona LaBlackie, l’innovatrice del folk celtico con base a Copenaghen Clarissa Connelly e il gruppo sperimentale The Zenmenn, oltre a una selezione di artisti azzorriani come DJ Gaivota, Valério AZ e il collettivo Convidados.

Sónar Lisboa

📍 Lisbona, Portogallo

📅 11 – 13 aprile

Dall’11 al 13 aprile, la capitale portoghese accoglie una nuova edizione di Sónar Lisboa, evento imprescindibile per gli appassionati di musica elettronica e club culture. Il festival si svolgerà nel suggestivo Pavilhão Carlos Lopes, immerso nel verde del Parque Eduardo VII, con esibizioni diurne all’aperto e set notturni indoor. Tra i grandi nomi di quest’anno spiccano Underworld, Richie Hawtin con lo spettacolo immersivo “DEX EFX X0X”, e il maestro della Techno Detroit Jeff Mills

MOGA Caparica

📍 Costa da Caparica, Portogallo

📅 28 maggio – 1 giugno

Per il suo 5° anniversario, MOGA Caparica torna sulla splendida Costa da Caparica con un’edizione speciale, elevata e ancora più immersiva. Dal 28 maggio al 1° giugno 2025, il festival offrirà cinque giorni di eventi tra spiagge dorate, tramonti mozzafiato e un’atmosfera unica che fonde musica, arte e comunità.

Tra i nuovi nomi annunciati spiccano la pioniera del techno percussivo Paula Tape, il maestro francese delle melodie elettroniche Agoria, l’eclettica Aline Umber, il sound visionario di Dexter

Waking Life

📍 Crato, Portogallo

📅 19 – 24 giugno

Torna per la sua settima edizione uno degli eventi più intimi e suggestivi della scena elettronica europea: Waking Life. Dal 19 al 24 giugno 2025, il festival animerà il paesaggio incontaminato di Crato, nell’entroterra portoghese, con una programmazione che fonde musica, arte e comunità. Molto più di un festival musicale, Waking Life è un’esperienza immersiva e condivisa, arricchita da installazioni artistiche, proiezioni cinematografiche, workshop e attività interattive, pensate per esplorare nuove forme di espressione e connessione. Tra i primi nomi annunciati per la settima edizione spiccano PLO Man, Lena Willikens, Loidis, Polygonia e Yamour, figure chiave del panorama elettronico internazionale. Il festival darà ampio spazio anche ai live set, con performance di artisti visionari come James K, Malibu, Laraaji, Bochum Welt e The Space Lady.

NEOPOP Festival

📍 Viana do Castelo, Portogallo

📅 7 – 9 agosto

Sotto il tema “Interplanetary Dance Music”, NEOPOP Festival torna a Viana do Castelo per la sua 18ª edizione, in programma dal 7 al 9 agosto. Con due palchi e una lineup che fonde artisti affermati ed emergenti, il festival si conferma come un’esperienza immersiva tra musica elettronica e arti visive. Tra i nomi di punta spiccano Charlotte de Witte, pioniera del techno moderno e vincitrice del titolo di “Best Techno DJ” ai DJ Mag Awards, Nina Kraviz, con il suo mix ipnotico di techno, acid ed electro, e Goldie, leggenda del drum’n’bass che presenterà un esclusivo techno set. L’edizione 2025 darà grande spazio anche ai Live Act, con performance di Colin Benders, Lady Starlight e Sterac.